المنتدى الدولي "إنسانيات" من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري بتونس

تنتظم أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي "إنسانيات" تونس 2022 ابتداء من 20 سبتمبر الجاري إلى غاية يوم 24 من الشهر نفسه، ببادرة من جامعات منوبة وتونس وتونس المنار، بالشراكة مع معهد الأبحاث عن المغرب، والمجمع العلمي للشرق الاوسط والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى عديد المؤسسات العلمية والثقافية والأكاديمية.





وأفادت رئيسة المنتدى، جهينة غريب (رئيسة جامعة منوبة) خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء بمدينة الثقافة بتونس العاصمة أن "انسانيات" يعد حدثا علميا تأسيسيا سيتيح المجال لتعميق التناول العلمي والبحثي حول العلوم الانسانية والاجتماعية في مختلف تصنيفاتها من علم النفس والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والسوسيولوجيا والانثروبولوجيا والاقتصاد وعلوم الإعلام والاتصال.وأضافت أن منتدى تونس إنسانيات 2022 الذي ستحتضنه مدينة الثقافة والمركب الجامعي بمنوبة هو نتاج جهد مشترك وثمرة عمل جماعي لباحثين مهتمين بالوضع الإقليمي والعالمي وعلى درجة من الوعي بسياقات الراهن الذي تعيشه مجتمعاتنا، بما يستدعي التحليل والبحث والتفكير حول المشهد العام وما يتطلبه من تفكيك ورؤى نقدية حول المستجدات الطارئة في علاقة بالأفراد والمجتمعات التي تنتمي إليها.وأشارت إلى أن أكثر من 1400 باحث وأستاذ وطالب من جامعات ومخابر بحث في بلدان المغرب والمشرق وأوروبا وافريقيا، سيشاركون في الدورة الاولى للمنتدى الدولي "انسانيات" في شتى المشارب البحثية والاكاديمية والفنية والثقافية، علاوة على تنظيم الورشات التكوينية وحلقات النقاش وتقديم المحاضرات وعروض الافلام واالموسيقى ومعارض للفنون التشكيلية.وتهدف الدورة الاولى للمنتدى الى ردّ الاعتبار للعلوم الانسانيّة والاجتماعيّة في برامج التّعليم والسّياسات الثّقافيّة وإدارة شؤون المجتمع وفتح فضاء نقاش بين دوائر علميّة مختلفة حول بعض أهمّ البحوث والمسائل المستحدثة في مجالات علوم الإنسان والمجتمع، وتوفير فرصة التّبادل وربط الصّلات بين جامعيّين وطلبة باحثين وفنّانين ومثقّفين من بلدان متعدّدة على اختلاف مرجعياتهم الثقافية واللغوية.كما يهدف المنتدى الى العمل في سبيل ترسيخ المقاربات المتعدّدة الاختصاصات، والتّشجيع على إنجاز مشاريع ترجمة والعمل على تنقّل المعارف الحديثة عبر مختلف الألسن، فضلا عن الإسهام في بناء شبكات عمل مشترك وتبادل الخبرات، وتبادل الرّأي بين دارسين متخصّصين في جوانب مختلفة من قضايا المجتمعات في السياق الراهن.وتتخلل فعاليات المنتدى الى جانب المحاضرات والندوات الفكرية ، افتتاح مهرجان "أفلام انسانيات" من تونس وفلسطين ولبنان والاردن ومصر وفرنسا يوم 20 سبتمبر بمدينة الثقافة بحضور فنان "الصلام" التونسي حاتم القروي .ويتخلل برنامج المنتدى العديد من الفعاليات الثقافية من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري بالمعهد العالي لفنون الوسائط المتعددة بمنوبة من خلال تنظيم معرض للكتاب والمنشورات في العلوم الانسانية والاجتماعية الصادرة عن الجامعات والكليات التونسية ، الى جانب معارض "المبدعين" و"الفنون الرقمية" في وقت الازمات ومعرض طلبة معهد الفنون الجميلة بتونس (لوحات فنية والتصوير والفيديو والنحت والسيراميك).كما يحتضن المركب الجامعي بمنوبة المعرض البيئي و ورشة عمل فنية لإعادة التدوير باستخدام الورق "المرسكل"، بالاضافة الى تقديم مائدة مستديرة حول تحديات التنقل المستدام في تونس من خلال التباحث حول البنية التحتية لركوب الدراجات وريادة وثقافة ركوبها.ويقدم منتدى انسانيات ايضا بمعية المركز الوطني للسينما والصورة برمجة خاصة تنقسم إلى قسمين، حيث سيتم في جانب منها الاحتفاء ب 9 أفلام بارزة في تاريخ أيام قرطاج السينمائية، وهو أول مهرجان سينمائي عربي وإفريقي يقام في تونس منذ عام 1966، بالاضافة الى مجموعة مختارة من تسعة أفلام تدور حول موضوع الأزمات، وهو القاسم المشترك لندوة جامعة منوبة المدرجة في المنتدى والتي تهتم بهذا الموضوع من زوايا مختلفة.كما سيتم تنظيم يوم تجريبي لبرنامج حضانة (تجارب الابتكار الرقمي) خلال الجلسة الختامية للدورة الاولى من المنتدى، وتقديم جوائز "انسانيات" وجائزة الابتكار.وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية المنتدى الدولي انسانيات قدرت بحوالي 470 ألف دينار.