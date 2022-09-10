نادي حمام الانف يضم المهاجم حسان المولهي ولاعب الوسط اسامة البجاوي


Publié le Samedi 10 Septembre 2022 - 10:43 قراءة: 0 د, 27 ث
      
يواصل نادي حمام الانف مساعيه في اتجاه تعزيز الرصيد البشري للفريق الاول لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي القادم 2022-2023 ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وحسب الصفحة الرسمية لفريق الضاحية الجنوبية، فقد شملت التعاقدات المهاجم حسان المولهي من شبيبة القيروان ولاعب الوسط اسامة البجاوي بعد تجارب في النادي الصفاقسي ونجم المتلوي والترحي الجرجيسي ومستقبل المحمدية والاولمبي الباجي.

وكان نادي حمام الانف تعاقد سابقا مع لاعب الرواق الهجومي نضال الدلهومي قادما اولمبيك سيدي بوزيد ومهاجم الترجي الجرجيسي بلال التواتي.
يذكر ان نادي حمام الانف نزل في اعقاب الموسم الماضي الى الرابطة المحترفة الثانية.


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