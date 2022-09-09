نائبة كاتب الدولة لجيش الطيران الأمريكي تؤكّد إلتزام واشنطن بمواصلة التعاون مع المؤسسة العسكرية التونسية

أكّدت نائبة كاتب الدولة لجيش الطيران الأمريكي، "كيلي ايل. سايبولت" (Kelly L.SEYBOLT.)، اليوم الجمعة، لدى لقائها بوزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، "التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة التعاون مع المؤسسة العسكرية التونسية، وذلك بتكثيف التمارين المشتركة وتوفير المساعدة الفنية والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة".





كما عبّرت "سايبولت"، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، عن فخرها واعتزازها بمتانة العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قالت إنها علاقات "مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، بما يخدم مصلحة البلدين".وثمنت المسؤولة الأمريكية، من ناحية أخرى، تواجد المرأة التونسية بصفوف جيش الطيران في جميع الاختصاصات واضطلاعها بمهام تتماشى مع مؤهلاتها العسكرية والقيادية، إضافة إلى مشاركتها ضمن جلّ المهمات العملياتية وفي مهام حفظ السلام المنضوية تحت راية الأمم المتحدة.من جانبه، أكّد وزير الدفاع الوطني، خلال اللقاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية "هي شريكٌ مميز لتونس، بإعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين"، مبرزا أهمية الدعم الذي تقدمه واشنطن لتونس في مجالي التكوين والتدريب. كما عبر عن الأمل في مزيد دعم التعاون العسكري، لا سيما في مجال بناء وتطوير القدرات العملياتية، وتبادل الخبرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.ليلى