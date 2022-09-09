بنزرت: إجراءات لتسوية الوضعية العقارية لدائرة التدخل العقاري للمنطقة السياحية سيدي سالم

أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بولاية بنزرت نهلة مومن، بان لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية اجتمعت بحضور كافة أعضائها للنظر في الإجراءات الواجبة لتسوية الوضعية العقارية لدائرة التدخل العقاري للمنطقة السياحية سيدي سالم، وذلك في اطار توفير الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمار السياحي ودفع عجلة التنمية.





وأضافت مومن، ان كافة أعضاء اللجنة من ممثلي الادارة العامة للاختبارات و ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والملكية العقارية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والوكالة العقارية السياحية، اكدوا على ضرورة فض الأشكال العقاري العالق وإتمام اجراءات الانتزاع للجزء من المساحة المتبقية المعطل للاستغلال الأمثل للمنطقة تنمويا وسياحياوتعهد ممثل الوكالة العقارية السياحية بالمناسبة، بالاسراع في عملية استغلال المنطقة السياحية سيدي سالم التي أصبحت تمثل نقطة سوداء بمدينة بنزرت .يذكر انه سبق للوكالة العقارية السياحية ان ابرمت عقود شراء في جزء هام من مساحة المنطقة السياحية، كما اذنت اللجنة اليوم بالقيام بعملية الاشهار لنية الانتزاع في إطار قانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ولبقية المساحة محور الاشكال، واستصدار امر الانتزاع عقب إتمام كافة الإجراءات القانونية بما يتيح للوكالة التدخل بالمنطقة والانطلاق في استغلالها الأمثل في التنمية السياحية ، وفق تأكيد المصدر ذاته.