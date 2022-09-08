مشاركة 13 منتخبا في فعاليات الدورة الثانية " اناث" والدورة 33 ذكور لبطولة الأمم للصيد الرياضي بالغطس ببنزرت

تعطى مساء اليوم الخميس بمدينة بنزرت فعاليات الدورة الثانية " اناث" لبطولة الأمم للصيد الرياضي بالغطس، والدورة 33 ذكور لذات المسابقة التي تحتضنها مدينة بنزرت من يوم 7 الى 11 سبتمبر الجاري .





وكشف رئيس لجنة تنظيم البطولة فتحي جبالية في نقطة إعلامية نظمتها الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي ان حفل الافتتاح مبرمج لمساء اليوم بفضاء المسرح الصيفي وذلك بحضور ومشاركة 13 منتخبا علاوة على النسيج الرياضي والديبلوماسي والجمعياتي .ولاحظ جبالية خلال النقطة الإعلامية التي حضرها رئيس الجامعة فتحي بيار ان حوالي 52 غطاسا رياضيا منهم 9 سيدات سيشاركون في البطولة التي تقام لأول مرة في تونس وللمرة الثانية في افريقيا بعد دورة الجزائر سنة 2014 وذلك تحت اشراف الكونفدرالية العالمية لانشطة الغوص "كماس" .وأضاف ان قوانين البطولة التي ستكون مؤهلة لبطولة العالم صارمة جدا ومتابعة من قبل لجنة تحكيم معتمدة تضم ما لايقل عن 50 حكما من تونس، كما ان عملية الغوص ستكون في موقعين بين منطقتي الراس الأبيض وراس انجلة في أعماق تتراوح بين متر واكثر من 60 مترا وسيتم توزيع المحصول الرياضي من السمك بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية على مؤسسة كبار السن بمنزل بورقيبة وبقية النسيج الجمعياتي التضامني.