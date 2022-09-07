المنستير: قافلة "رائدات" تجوب عديد المناطق للتعريف ببرنامج دعم المبادرة النسائية

وصلت قافلة البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، اليوم الاربعاء، الى ولاية المنستير، حيث أعطى والي والمنستير المنذر بن سيك عليٌ إشارة انطلاقها من أمام مقر الولاية، مؤكدا ان البرنامج طموح، ويمكّن المرأة من الانخراط في مسار البناء الاقتصادي الحقيقي





وجابت قافلة "رائدات" محطة القطار الحبيب بورقيبة بالمنستير، والسوق الأسبوعية بقصيبة المديوني، وقبالة بلدية قصر هلال وحي الرياض2 بقصر هلال، أين وقع التعريف ببرنامج "رائدات"، وفق المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منية الدغموري بوزويتة.ونظمت هذه القافلة على مستوى الجهة المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية ومركز الأعمال والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعية والتجديد وفضاء المبادرة والغرفة الفتية العالمية والغرفة الفتية العالمية بقصيبة المديوني وجمعية صوت المرأة والطفل.ويهدف برنامج "رائدات" الذي أطلقته وزارة الأسرة يوم 8 مارس 2022 بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الى دعم المبادرة النسائية بالنسبة إلى النساء التونسيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و59 سنة بمختلف مستوياتهن التعليمية، إذ انه يوفر خطوط تمويل متنوعة وهي رائدات ذات الأولوية، ورائدات سلاسل القيمة، ورائدات متضامنات، ورائدات تطوير، ورائدات المبتكرة، ورائدات فلاحات.وأفاد من جهته المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية كاظم المصمودي "وات" بأنّ عدّة حرفيات استفدن ببرنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار منذ انطلاقه ويمكن لكلّ باعثة تنشط في مجال الصناعات التقليدية وترغب في الانتفاع بالبرنامج الاتصال أوّلا بالإدارة الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية الذي يرافقها في إعداد ملف التمويل وإعداد شهادة الكفاءة المهنية أو وصل التسجيل الحرفي، والبحث عن مزودين للمواد الأولية، وبعد الانتصاب مساعدتها للمشاركة في المعارض علاوة على برامج المرافقة والتكوين من ذلك التصرف في المؤسسةواشار إلى أنّه بين 10 في المائة و15 في المائة من المنتفعات ببرنامج "رائدة" بولاية المنستير هن من قطاع الصناعات التقليدية خاصة في اختصاصات الخياطة والتطريز اليدوي وتقطير الأعشاب والزهور وكلّ ما له علاقة بالديكور وإعداد الحلويات التقليدية.وأكدت المستشارة التنفيذية بالغرفة الفتية العالمية بقصيبة المديوني عزيزة العسكري قدرة الغرفة بفضل قاعدة بياناتهم الواسعة المساعدة والتعريف ببرنامج "رائدات" وايصال المعلومة إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف شخص.