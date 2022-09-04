العين السعودي يضم المهاجم التونسي علاء الدين المرزوقي


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 11:03 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن نادي العين السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تعاقده مع المهاجم التونسي علاء الدين المرزوقي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي.
وستكون هذه التجربة الاول للمرزوقي (32 عاما) خارج تونس بعد ان تمقص سابقا الوان النادي الإفريقي وامل حمام سوسة والنادي والصفاقسي والترجي الرياضي.

ولم تكن بداية العين موفقة في بطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم هذا الموسم بعدما انقاد الى الهزيمة في مباراتيه الاوليين ليحتل المركز قبل الاخير بلا رصيد.

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