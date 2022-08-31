نابل: نقلة نوعية منتظرة لمتساكني بلدية الشريفات بوشراي بسليمان بفضل مشاريع في طور الإنجاز بكلفة 3،5 مليون دينار(رئيس البلديّة)

تعيش بلدية الشريفات بوشراي من معتمدية سليمان بولاية نابل حركية كبيرة وهي اليوم "حضيرة أشغال"، وفق تعبير رئيس البلدية عبد القادر بن زينب الذي أكّد، في تصريح لـ"وات"، اليوم الثلاثاء، أن هذه البلدية الفتيّة والمحدثة سنة 2016 ستعرف نقلة نوعية بفضل جملة من المشاريع في طور الانجاز والمقدرة تكلفتها الجملية بنحو 3،5 مليون دينار.

وأشار بن زينب الى ان الحيوية الكبيرة التي تعرفها بلدية الشريفات بوشراي هي ثمرة لتناغم اعضاء المجلس البلدي وللانخراط الفاعل والايجابي لاهالي المنطقة، مبينا ان ميزانية البلدية تضاعفت 10 مرات لتفوق 3،7 ملايين دينار بعد ان انطلقت بميزانية في حدود 370 الف دينار.



وأوضح أن البلدية "تقوم بعمل جبّار" خاصة في متابعة المشاريع التي هي في طور الانجاز، ومن أبرزها مشاريع لتطوير البنية التحتية للمنطقة من خلال انجاز مشاريع تعبيد للطرقات بالخرسانة الاسفلتية بتكلفة بنحو 1،3 ملايين دينار.وكشف، في ذات السياق، ان البلدية ستنطلق قريبا في بناء مقرّها على ينطلق بداية الاسبوع القادم انجاز مشروع آخر للطرقات بتكلفة بنحو 850 الف دينار، بالاضافة الى تواصل انجاز مشروع للتنوير العمومي بتكلفة تفوق 253 ألف دينار.وأشار إلى ان البلدية حرصت في اطار حماية المنطقة والارتقاء بمحيط حياة المتساكنين على انجاز مشروع لتصريف مياه الامطار بلغ مراحله الاخيرة باعتمادات تقدّر ب200 الف دينار، فضلا عن تواصل تغطية القنوات الجانبية لتصريف مياه الامطار التي تعبر وسط مدينة بوشراي باغطية اسمنتية على طول 1600 متر، وذلك لحماية المنطقة من التلوّث، ومن تكدس النفايات والمياه الراكدة وتكاثر الحشرات.وتابع أن البلدية انطلقت بعد في اطار جهودها لتجميل المنطقة في زراعة نحو 200 من اشجار النخيل على مستوى شارع البيئية ببوشراي بهدف الارتقاء بجمالية محيط عيش المتساكنين ونظافته، خاصة بعد تنظيم حملة كبيرة لقلع الاعشاب الشوكية التي شوّهت جماليّة المنطقة.وأبرز، من جهة اخرى، أن مشاريع البنية التحتية التي تنجز ممولة في جانب منها من صندوق القروض بنحو 1،150 مليون دينار، وساهمت البلدية بمجهوداتها الذاتية في انجاز عديد المشاريع بتكلفة 700 الف دينار، وانجاز مشروع للتنوير العمومي بـ350 الف دينار، بالاضافة الى اقتناء شاحنة لرفع الفضلات بـ376 الف دينار، واقتناء جرار و250 حاوية فضلات وشاحنة صغيرة لتجميع الفضلات، فضلا عن بناء سور مقبرة الشريفات، وتواصل انجاز مشروع تهيئة مقبرة بوشراي.وأكّد رئيس بلدية الشريفات بوشراي ان البلدية التي كانت في اسفل ترتيب بلديات في ولاية نابل اصبحت اليوم من اولى البلديات ان على مستوى الاداء وانجاز المشاريع التي "ستحدث نقلة نوعية كبيرة في حياة المتساكنين وستغير وجه المنطقة"، على حد تعبيره.