المنتخب الوطني لكرة السلة ينهزم امام منتخب السنغال 63-73


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 22:40 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انهزم المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم في قاعة محمد مزالي بالمنستير امام نظيره السنغالي بنتيجة 73-63 في ثاني مقابلاته في اطار "النافذة الرابعة " من تصفيات المنطقة الافريقية لكاس العالم 2023. وهي الهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في التصفيات.
وكان المنتخب التونسي انهزم امس ايضا امام المنتخب المصري 61_67 في الجولة الاولى من النافذة الرابعة.وخسر قبل ذلك في مناسبتين امام منتخب جنوب السودان.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الرابع مؤقتا ب12 نقطة من 8 مقابلات في التصفيات بينما يملك منتخب السنغال 13 نقطة من نفس العدد من المقابلات في المركز الثاني مؤقتا ( مع منتخب جنوب السودان) .
وكان منتخب السنغال هزم امس منتخب جنوب السودان 69-66 .
ويتصدر منتخب مصر الفائز اليوم على الكامرون 86-74 الترتيب مؤقتا ب15 نقطة من 8 مقابلات .

وتجري لاحقا اليوم مباراة منتخبي جنوب السودان وكونغو الدمقراطية ( س22و30د) .
ويلاقي المنتخب التونسي غدا منتخب الكونغو الديمقراطية ( س19و30د ) في اليوم الاخير من مقابلات النافذة الرابعة .
وتقام في فيفري المقبل مقابلات النافذة الاخيرة من التصفيات.


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