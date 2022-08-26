سليانة: إنطلاق أشغال منتدى الحوار الإقتصادي الإجتماعي بالكريب


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 19:46 قراءة: 0 د, 46 ث
      
إنطلقت، اليوم الجمعة، بمقر بلدية الكريب من ولاية سليانة، أشغال منتدى الحوار الإقتصادي الإجتماعي، وذلك في إطار مشروع تدعيم نفاذ النساء الريفيات إلى الاقتصاد والذي تنفذه الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بالكريب، بالشراكة مع جمعية صوت شباب الكريب وجمعية "كنوز الطبيعة"، وبتمويل من مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين، وفق الناشط بالمجتمع المدني بالكريب، محمد إسلام المباركي.


وأوضح المباركي، في تصريح لـ"وات"، أن المنتدى، المتواصل على مدى يومين، يعمل على وضعيات 40 إمرأة من النساء الريفيات القاطنات في معتمدية الكريب وأريافها، وخصّص لتحديد حاجياتهن وإشكاليتهن في علاقة ببعث المشاريع الفلاحية ليختتم بجملة من التوصيات لبلدية الكريب والأطراف المعنية.
وأشار المباركي إلى أن دور المساهمين في المنتدى لا يقتصر على تشخيص الوضعية بل يهدف إلى تقديم حلول عملية للمستفيدات عبر ربطهن بالإدارات المختصّة، فضلا عن توفير تكوين في اختصاصات مختلفة ومتابعتهن للحصول على دعم مادي.
من جانبهن، أكدت عدد من الحاضرات، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، أن أبرز اشكالياتهن تكمن في صعوبة الترويج وغياب المرافقة وتهرئ البنية التحتية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251976



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 26 أوت 2022 | 28 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:58 16:03 12:28 05:45 04:13
Babnet
27°
 Babnet34° Babnet % 74 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2434°-2435°-2634°-2735°-27
  • Avoirs en devises
    23630,9

  • (26 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20193 DT        1$ =3,20666 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 aout)   611,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   