سليانة: إنطلاق أشغال منتدى الحوار الإقتصادي الإجتماعي بالكريب

إنطلقت، اليوم الجمعة، بمقر بلدية الكريب من ولاية سليانة، أشغال منتدى الحوار الإقتصادي الإجتماعي، وذلك في إطار مشروع تدعيم نفاذ النساء الريفيات إلى الاقتصاد والذي تنفذه الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بالكريب، بالشراكة مع جمعية صوت شباب الكريب وجمعية "كنوز الطبيعة"، وبتمويل من مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين، وفق الناشط بالمجتمع المدني بالكريب، محمد إسلام المباركي.







وأوضح المباركي، في تصريح لـ"وات"، أن المنتدى، المتواصل على مدى يومين، يعمل على وضعيات 40 إمرأة من النساء الريفيات القاطنات في معتمدية الكريب وأريافها، وخصّص لتحديد حاجياتهن وإشكاليتهن في علاقة ببعث المشاريع الفلاحية ليختتم بجملة من التوصيات لبلدية الكريب والأطراف المعنية.

وأشار المباركي إلى أن دور المساهمين في المنتدى لا يقتصر على تشخيص الوضعية بل يهدف إلى تقديم حلول عملية للمستفيدات عبر ربطهن بالإدارات المختصّة، فضلا عن توفير تكوين في اختصاصات مختلفة ومتابعتهن للحصول على دعم مادي.

من جانبهن، أكدت عدد من الحاضرات، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، أن أبرز اشكالياتهن تكمن في صعوبة الترويج وغياب المرافقة وتهرئ البنية التحتية.



