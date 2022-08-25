تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على المركز 30 عالميا

حافظ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على المركز 30 في التصنيف العالمي للفيفا الصادر اليوم الخميس.
وحل المنتخب الوطني التونسي الـثالث افريقيا بعد السينغال (المركز 18) و المغرب (المركز23)، والثاني عربيا خلف المنتخب المغربي.
وحل المنتخب الوطني التونسي الـثالث افريقيا بعد السينغال (المركز 18) و المغرب (المركز23)، والثاني عربيا خلف المنتخب المغربي.
كما حلت منتخبات فرنسا و الدنمارك وأستراليا، التي ستواجه المنتخب الوطني التونسي في دور المجموعات بمونديال قطر، تباعا في المراكز 4 و 10 و 39.
وفي ما يلي ترتيب المنتخبات الـ 10 الأولى عالميا و افريقيا و عربيا:
عالميا:
1 - البرازيل ( 1837.56ن)
2 - بلجيكا (1821.92ن)
3 - الأرجنتين (1770.65ن)
4 - فرنسا (1764.85ن)
5 - انقلترا (1737.46ن)
6- اسبانيا (1716.93ن)
7- ايطاليا (1713.86ن)
8- هولندا (1679.41ن)
9 - البرتغال (1678.65ن)
10 - الدنمارك (1665.47ن)
افريقيا:
18 - السينغال (1584.59ن)
23 - المغرب (1558.35ن)
30- تونس (1507.86ن)
31 - نيجيريا (1504.70ن)
38- الكاميرون (1484.95ن)
40 - مصر (1482.63ن)
41 - الجزائر (1480.59ن)
46 - مالي (1442.88ن)
52 - الكوت دي فوار (1435.91ن)
55- بوركينا فاسو (1425.64ن)
عربيا:
23 - المغرب (1558.35ن)
30 - تونس (1507.86ن)
40- مصر (1482.63ن)
41 - الجزائر (1480.59ن)
48 - قطر (1441.97ن)
53 - السعودية (1435.74ن)
69 - الامارات (1346.09ن)
70 - العراق (1338.91)
75 - عمان (1323.03ن)
85 - البحرين (1289.25ن)
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