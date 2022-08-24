تطاوين: تكريم المتفوّقين في مختلف المستويات الدراسية وفي المناظرات الوطنية بمناسبة اليوم الجهوي للعلم


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 55 ث
      
انتظم، اليوم الاربعاء، بمقر ولاية تطاوين، الاحتفال الجهوي بيوم العلم باشراف والي الجهة، حافظ الفيتوري، وحضور الإطارات الجهوية والمحليّة وممثلي المنظمات الوطنيّة ومديري المؤسسات التربوبية والجامعية، إلى جانب عدد كبير من الاولياء والمربين.


وتمّ بالمناسبة تكريم المتفوّقين في مختلف المستويات الدراسيّة والمناظرات الوطنيّة وفي قطاع التكوين المهني وتعليم الكبار، فضلا عن المتوّجين في مختلف المسابقات الوطنية من أبناء الجهة.
واعتبر المندوب الجهوي للتربية، عادل الخالدي، في تصريح لـ"وات"، أن اليوم الجهوي للعلم يمثّل مناسبة لتكريم وتتويج المتميزين والأسرة التربويّة ككلّ، ويمثّل ايضا رسالة واضحة لاعلاء قيمة العلم والمثابرة.
وأضاف ان الجهة انخرطت منذ سنتين في برنامج تحسين النتائج وقد حققت نصيبا من النجاح في السنة الدراسية الماضية من خلال تسجيل تقدّم في النتائج خاصة في امتحانات الباكالوريا.

وأشار الخالدي إلى تطلّع كل المشاركين في المنظومة التربويّة بالجهة الى تحقيق ما يليق بالمجهود المبذول والمتسوى المعرفي للجهة، مؤكدا على مواصلة البرنامج الجهوي وعلى تدعيم المرحلة التي قطعت، على أمل التأسيس لنتائج طيبة ومستوى دراسي ممتاز في العام القادم، وفق تعبيره.
يذكر ان المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين قد حقّقت تقدّما في الترتيب الوطني لنتائج امتحانات الباكالوريا لسنة 2022، حيث ارتقت من المرتبة الاخيرة الى المرتبة 16.



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