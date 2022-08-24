مركز تجميع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة بالمرسى يدخل طور الاستغلال

انطلق امس الثلاثاء استغلال مركز تجميع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة بالمرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة) ليتم تشغيله كامل أيام الأسبوع دون توقف باعتماد طاقة استيعاب يومية تناهز 150 طن من النفايات المنزلية والمشابهة في اليوم.





وتقدر المساحة الجملية للمركز بحوالي 3000 م²، ويتكون من 3 أروقة لتجميع النفايات وباستعمال 4 شاحنات و12 حاوية مفتوحة ذات سعة 30 متر مكعب، وفق معطيات وزارة البيئة.وقد تم تكليف شركة خاصة لاستغلال المركز في إطار صفقة عمومية، ويشرف على سير العمل إطار تقني بمساعدة 23 عون من مختلف الاختصاصات.وسيساهم مركز التجميع ونقل النفايات بالمرسى في تعزيز منظومة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بتونس الكبرى.وتتكون منظومة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بتونس الكبرى، حاليا، من 8 مراكز تجميع ونقل موزعة على مختلف المناطق وذلك لمعاضدة مجهودات البلديات في مجال التصرف في النفايات والقضاء على النقاط السوداء بالعاصمة من خلال تخفيف الأعباء المنجرة عن عملية التجميع والنقل والاقتصاد في الطاقة والحدّ من الانبعاثات وتمكين البلديات من تسخير آلياتها لمزيد تجميع النفايات بالجهة.