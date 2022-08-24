توزر: اعطاء اشارة انطلاق مشروع التنمية المستدامة في الواحات في ظل التغيرات المناخية الطارئة

أعطت جمعية "إرادة للتنمية" بتوزر، نهاية الأسبوع الماضي، اشارة انطلاق مشروعها الممول من قبل الاتحاد العالمي لصون الطبيعة والمهتم بالتنمية المستدامة في الواحات في ظل التغيرات المناخية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المنظومة الواحية.





ويسعى المشروع، وفق رئيس الجمعية ياسين براني الى المساهمة في التصرف المستدام والمندمج للمنظومة الواحية في ظل التغيرات الطارئة من خلال مجموعة من العناصر تنفذ بالشراكة مع مجامع التنمية الفلاحية وأطراف ذات علاقة بهذه المنظومة، حيث من المنتظر أن يتم دعم قدرات مجامع التنمية والفلاحية وتشريك المرأة والشباب في النهوض بالواحة والمحافظة على الواحة فضلا عن حماية محيط الواحات عبر العمل على احداث وحدات للمستسمد الطبيعي وتركيز ثلاث واحات نموذجية تستعمل تقنيات ري حديثة ومحسنة.وبين براني انه يتم ايضا اختيار واحات نموذجية أخرى لتنفيذ تدخلات بغاية حمايتها من التصحر وحمايتها من الخنزير الوحشي، باعتبار التهديد الذي يمثله على المحاصيل وخاصة نشاط الفلاحة الأرضية، الى جانب الانطلاق في تجربة أولى بتركيز محطات مناخية تتمثل في تقنيات حديثة لقيس مستوى الرطوبة والحرارة وسرعة الرياح في واحة نموذجيةويمثل الري أحد العناصر الأساسية في المشروع من خلال تجربة أنماط جديدة في الري بالشراكة مع عدد من الفلاحين ويتم في نفس السياق العمل على المحافظة على التنوع البيولوجي بغراسة حوالي 500 شجرة نخيل في أصناف غير دقلة النور ودعم موارد الفلاحين بإدخال نشاط تربية النحل في الواحات متمثلة في 10 مشاريع، على أن يتم قريبا اختيار المنتفعين بتشريك هياكل الفلاحة وأساسا مجامع التنمية الفلاحية في الجهة.