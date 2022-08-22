بعد سنتين من الحجب..استئناف تنظيم المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير بمشاركة نفنانين تشكيليي من 20 دولة

تحت عنوان "المنستير تجمعنا"، تستأنف جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، تنظيم المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير في دورته الـ18 خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل بمشاركة 66 فنانا تشكيليا من 20 دولة، من بينها لأوّل مرّة استراليا، وذلك بعد حجب المهرجان لسنتين بسبب جائحة "كورونا"، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مدير المهرجان نجيب الركباني.

وأضاف الركباني، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المهرجان سيشهد خلال هذه الدورة تقليصا في عدد أيامه مقارنة بالدورات السابقة التي كانت تتواصل على امتداد أسبوعين، وفي عدد المشاركين إلى النصف، نظرا لضعف إمكانيات الجمعية، معتبرا هذه الدورة "دورة التحدي"، وفق تعبيره.



وسيكون ضيف شرف المهرجان الفنان "كوتر ايرل" من تركيا، وضيوف متميزين من تونس على غرار نجيب بوقشة، ولمياء حبيب مراسي، وزينة فرج، علاوة على تكريم روح الفنّان النحات الكبير عيسى الحمروني.ويستقبل رئيس بلدية المنستير المشاركين صباح يوم 3 سبتمبر المقبل، ليعقب اللقاء زيارة للمدينة العتيقة، ولورشة النحات العصامي فتحي عياد، ومعالم الرباط الأثري الكبير بالمنستير، وروضة آل بورقيبة، ومركز التكوين الدولي في البيئة لجمعية "أزرقنا الكبير".ويفتتح المهرجان رسميا مساء 3 سبتمبر بـ"الفالاز"، وسيشمل زيارة متحف محسن القطاري بـ"الفالاز"، وتدشين القسط الأول من توسعته والتي تضمّنت انجاز "قاعة منستر"، لتتواصل في المساء بنزل الإقامة فعاليات المهرجان مع عرض لفيلم وثائقي حول السياحة التونسية.وينطلق المشاركون صباح 4 سبتمبر في زيارة لمدينتي القيروان والجم أين سيعاينون عن قرب متحف دار افريقيا، والكوليزي، وورشة حيّة لفن الفسيفساء، ويواكبون في المساء عرضا فلكلوريا في فضاء "المدينة الزهراء" وعرضا حول "تاريخ تونس عبر 3000 سنة".وتنطلق ورشات الفنون التشكيلية صباح 5 سبتمبر 2022 تحت أسوار مدينة المنستير، وتتواصل كامل اليوم مع تناول الفطور بالمعلم الأثري دار الشرع بالمدينة العتيقة بالمنستير، ويشمل البرنامج مساء ذات اليوم عرض فيديو حول النحات فتحي عياد، والمازري البسطبجي، ونجيب بوقشة، ولمياء حبيب مراسي الذين سيقع تكريمهم إلى جانب ثلة من الإعلاميين.وتتواصل في الغد الورشات تحت أسوار مدينة المنستير لليوم الثاني على التوالي، على أن تخصّص السهرة لفقرة تنشيطية مع العرس التونسي وبالتحديد "الحنّة"، حسب التسمية الشعبية للسهرة التي تسبق يوم العرس، والتي تخضّب خلالها العروس يديها بالحناء وتلبس العديد من الملابس التقليدية.ويشمل برنامج المهرجان يوم 7 سبتمبر فقرة ترفيهية وثقافية عبر رحلة بحرية في عرض سواحل المنطقة السياحية بالمنستير ثم زيارة متحف الفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرز الله بالمنستير، وستخصّص السهرة لعرض السيرة الذاتية لبعض المشاركين في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير.وتتواصل الورشات الفنية كامل يوم 8 سبتمبر 2022 بنزل الإقامة، ثم يقع فرز أفضل عمل فني للدورة 18 لهذا المهرجان يوم 9 سبتمبر 2022 على أن يفتتح يوم 10 سبتمبر برواق "مارينا" المنستير معرض الأعمال الفنية المنجزة خلال الدورة 18 للمهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير، ويختتم المهرجان مساء بتنظيم حفل موسيقي، وتكريم المشاركين، وتوزيع الشهادات، حسب مدير المهرجان.