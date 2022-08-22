مدنين: تعزيز البنية التحتيّة التربوية بإحداثات جديدة وتواصل حضائر الاشغال إلى مابعد العودة المدرسية

تتواصل الاستعدادات حثيثة في المؤسسات التربوية بكل مستوياتها في ولاية مدنين للعودة المدرسية التي ستتعزّز بإحداثات جديدة منها معهد شماخ بجرجيس الذي وصلت تجهيزاته، إلى جانب انتداب اطار التدريس به، في انتظار تعيين القيمين والعملة، لينطلق مع العودة المدرسية بـ170 تلميذا في مرحلة اولى على ان يصل تدريجيا في السنوات القادمة الى استيعاب 700 تلميذ، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المندوب الجهوي للتربية بمدنين، محرز نجيب بن حميدة، لـ"وات".

كما تشمل الاحداثات التعليم الابتدائي أيضا بانجاز مدرسة بمجهود شعبي في بن قردان تضمّ 3 قاعات، ووحدة صحية، ومكتب مدير، جاءت لتخفّف الضغط على مدرسة 2 مارس.



ويبقى مشروع الاعدادية النموذجية بجربة غير قادر على ان يدرج ضمن الاحداثات الجديدة بسبب عدم جاهزيته للعودة المدرسية بسبب تأخر في الاشغال أدّى الى فسخ العقد مع المقاول الاول واختيار مقاول ثان، لتبلغ نسبة تقدم الاشغال ما يناهز 60 بالمائة، حيث انتهت اشغال 6 قاعات، فيما مازالت بقية الاشغال متواصلة، وبذلك يبقى الحسم في قرار فتحها مرتبطا بمدى توفر شروط السلامة للتلاميذ الذين خصصت لهم في السنة الماضية، وقتيا، اقسام من اعدادية السواني.وبالتوازي مع اشغال انجاز الاعدادية النموذجية بجربة ، تتواصل الاشغال في 64 حضيرة عمل تشمل أشغال تهيئة وصيانة شاملة، وتوسيعات جديدة لم تنته امام مشكل نقص المقاولين بالجهة، ما حال دون انطلاق 129 مشروعا سيمثّل انجازها ثورة على مستوى تطوير البنية التحتية وتحسين الخارطة التربوية بالجهة، وفق المندوب.واعتبر أنّ تواصل كل هذه الاشغال ينبئ بعودة مدرسية غير سهلة، ويطرح بعض الاشكاليات، رغم الحرص على انهاء الاشغال التي قد تثير انزعاجا وضجيجا او ارباكا قبل عودة التلاميذ، والاقتصار في فترة استئناف الدروس على اشغال وضع الجليز والطلاء وغيرها من الاعمال الخفيفة، وذلك نتيجة قصر مدة الاشغال واهميتها باعتبارها اشغال صيانة كبرى تتجاوز كلفتها المليون دينار بالمؤسسة الواحدة على غرار معهدي اجيم وميدون، واعداديتي فرحات حشاد والرجاء وغيرها.واشار بن حميدة إلى ان حجم الاعتمادات المرصودة للتوسيعات في قطاع التربية تفوق 17 مليون دينار، ستمكن من توفير بنية تحتية ملائمة وترتقي بوضعية المؤسسات التربوية وخاصة منها القديمة، لافتا الى انه سيتم في سنة 2023 انجاز اعدادية بميدون بعد ان تحصلت المندوبية على ارض تمسح 6 آلاف متر مربع في شكل هبة من مواطن، واعدادية اخرى بمدنين وفرت الولاية ارضا لاقامتها مع انجاز مدرسة ابتدائية جديدة.