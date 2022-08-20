المنظمة الدولية للهجرة تفتح باب الترشحات للمدرسة الصيفية حول الهجرة التي سيقع تنظيمها من 19 الى 23 سبتمبر 2022


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 22:47قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل للنسخة السابعة من المدرسة الصيفية حول الهجرة المزمع تنظيمها بتونس من 19 الى 23 سبتمبر 2022 في أجل لا يتعدى 30 أوت الجاري.


وتحمل المدرسة الصيفية عنوان "الاطفال والهجرة" وهي برنامج تكويني جاء بالشراكة مع المعهد الوطني للعمل والدراسات الاجتماعية ويستهدف الاكادميين و الناشطين بالمجتمع المدني و للراغبين عامة في تعميق معرفتهم بشؤون الهجرة ويمكن التسجيل على الرابط الالكتروني www.ecole-ete-migration.tn/inscription

ولفتت المنظمة الى أن المشاركين الذين سيقع اختيارهم من طرف اللجنة العلمية للمدرسة الصيفية للهجرة سيستفيدون من برنامج تدريبي متعدد الاختصصات بإشراف خبراء وباحثين وممثلي المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية.



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