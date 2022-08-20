مدنين: امضاء اتفاقية شراكة بين بلديات جربة الثلاثة وجمعية صيانة جزيرة جربة تنفيذا لخطة اتصالية حول مشروع جربة دون بلاستيك

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امضت بلديات جزيرة جربة الثلاث اجيم وحومة السوق وميدون، يوم امس الجمعة، اتفاقية شراكة مع جمعية صيانة جزيرة جربة ممثلة عن جمعيات جربة المعنية بالجانب البيئي من اجل انجاز محاور خطة اتصالية لتنفيذ مشروع جربة بدون بلاستيك ذو الاستعمال الواحد بما يتطلبه من تمويلات يسمح القانون للجمعيات الحصول عليها، وفق الممثل عن بلدية جربة حومة السوق وعضو هيئة تنسيق مشروع جربة دون بلاستيك فوزي بوصفارة.وتخول هذه الاتفاقية جمعية الصيانة اعداد وتنفيذ خطة اتصالية ستتواصل حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم تقييمها واتخاذ قرار في شانها اما بتمديدها او المرور الى مرحلة اخرى من تنفيذ هذا المشروع النموذجي الذي انطلق وطنيا من جزيرة جربة على ان يعمم بكامل الجهات التونسية في مرحلة قادمة.كما تم بنفس المناسبة تكوين لجنة قيادة موسعة تضم بلديات جربة الثلاثة والمنظمات والجمعيات والجامعات المهنية على ان تكون منفتحة لكل الخبرات والطاقات تقوم بدراسة المقترحات والمصادقة عليها ومراقبة عمل الجمعية وتقييم الخطة الاتصالية ونسق تقدمها ومدى التزام كل المتدخلين في تنفيذ محواور تدخلهم.وذكر بوصفارة ل"وات" انه ينتظر ان يتم التمديد الى شهر سبتمبر في الجانب التحسيسي امام تاخر انطلاقه باسبوعين لتكون الفترة بين اكتوبر ونوفمبر لحجز المواد البلاستيكية الممنوعة، اي ذات الاستعمال الواحد، ثم الانطلاق بداية من شهر ديسمبر في تسليط الخطايا على المخالفين والمقدرة بالف دينار على الصناعيين و800 دينار على تجار الجملة والموزعين و300 دينار على تجار التفصيل.وللتذكير فان بلديات جزيرة جربة اصدرت قرارا مشتركا يمنع انتاج وتوزيع ومسك الاكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد واقرار خطايا على المخالفين.وكان وزير السياحة دعا لدى زيارته مؤخرا جزيرة جربة خلال جلسة ببلدية جربة حومة السوق حول تنفيذ مشروع جربة دون بلاستيك، كل الفاعلين الى انجاح هذه التجربة النموذجية التي انطلقت من الجزيرة وانخراط الجميع فيها حتى تكون مثالا ينسج على منواله بكل الجهات.