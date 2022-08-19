ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينشر روزنامة تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية للسنة الجامعية 2022-2023

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نشر ديوان الخدمات الجامعية للشمال، مساء أمس الخميس، روزنامة تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية للسنة الجامعية 2022-2023 بالنسبة للطلبة الجدد او تجديد منحة او قرض او طلبة الماجستير او الدكتوراه. وينطلق تاريخ الترشح بالنسبة للناجحين في الباكالوريا دورة 2022 غرة سبتمبر 2022 ويوم 6 سبتمبر القادم بالنسبة لتجديد منحة او قرض.وأضاف الديوان في بلاغه الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن تاريخ غلق باب الترشحات على الموقع بالنسبة للطلبة الجدد يكون يوم 31 اكتوبر 2022 وحدد اخر اجل لقبول الملفات يوم 15 نوفمبر 2022 وبالنسبة لتجديد منحة أو قرض يكون 30 نوفمبر 2022 غلق باب الترشحات على الموقع و يوم 15 ديسمبر 2022 آخر أجل لقبول الملفات.ويمكن للطالب القديم غير الممنوح تقديم ترشحه يوم 6 سبتمبر القادم على ان يفلق باب الترشحات بالموقع يوم 15 ديسمبر 2022 وحدد يوم 60 ديسمبر من نفس السنة كآخر أجل لقبول الملفات وبالنسبة لطلبة الماجستير يتعين عليهم تقديم ترشحاتهم يوم 6 سبتمبر القادم ويغلق باب الترشحات على الموقع يوم 15 ديسمبر 2022 على ان يتم قبول الملفات كخر أجل يوم 30 ديسمبر من نفس السنة.ويفتح باب الترشحات بالنسبة للطلبة القدامى من ابناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 6 سبتمبر 2022 على ان يغلق على الموقع يوم 15 ديسمبر من نفس السنة ويكون يوم 13 جانفي 2023 آخر أجل لارسال الملفات للبعثات الديبلوماسية وبالنسبة لطلبة الدكتوراه يفتتح باب الترشح يوم 5 اكتوبر 2022 على ان يغلق على الموقع يوم 30 أفريل 2023 ويكون 15 ماي 2023 خر أجل لقبول الملفات.