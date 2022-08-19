المنتخب التونسي للكرة الطائرة يتحول الى بولونيا لخوض التربص الأخير قبل بطولة العالم


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 13:22قراءة: 0 د, 55 ث
      
يتحول المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أكابر اليوم الجمعة الى بولونيا لاجراء التربص الاخير قبل انطلاق منافسات بطولة العالم التي ستحتضنها بولونيا بالاشتراك مع سلوفينيا من 26 اوت الى 11 سبتمبر.
وسيجري المنتخب الوطني في اطار استعدادته لبطولة العالم 4 مقابلات ودية مع فرق من القسم الممتاز للبطولة البولونية .


وكان الاطار الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب أنطونيو جاكوب قد وجه الدعوة لـ 13 لاعبا لخوض التربص وهم خالد بن سليمان و رامي بنور وصدام الهميسي وعمر العقربي و سليم مباركي واحمد القاضي والياس القارمصلي ومحمد علي بن عثمان وايمن بوقرة وحمزة نقة وياسين عبدالهادي وعلي بنقي والطيب القربصلي.
ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب مهدي بن طاهر الذي يشارك حاليا مع منتخب الاواسط في بطولة امم افريقيا، بوفد المنتخب في بولونيا.

يذكر أنّ قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر وضعت المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الأولى صحبة منتخبات صربيا وبورتوريكو وأوكرانيا التي عوضت روسيا.

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وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في بطولة العالم:
27 اوت 2022- ( س 17.30) : تونس – بورتوريكو
29 اوت 2022 ( س 20.30 ) : تونس اكرانيا
31 اوت 2022- (س 17.30) : تونس –صربيا

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