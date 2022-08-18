قبلي: إنجاز عدد من مشاريع دعم البنية التحتية بعدد من الأحياء السكنيّة في بلدية القلعة بدوز الشمالية

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أنجزت بلدية القلعة من معتمدية دوز الشمالية بولاية قبلي، خلال الفترة المتدة من سنة 2018 الى سنة 2022، عددا من مشاريع دعم البنية التحتية لبعض الاحياء السكنية، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، وتوفير بعض المرافق الشبابية والرياضية.وفي هذا الصدد، أوضح كاتب عام بلدية القلعة، جمال بن عبد العظيم، لـ"وات"، أن من ابرز المشاريع التي تم انجازها بالمنطقة تهذيب حي الزهور باعتمادات ناهزت مليون و500 الف دينار، شملت تعبيد حوالي 8 كلم من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية، فضلا عن تقسيم الحي الشمالي بكلفة 23 الف دينار، وتعبيد 2.5 كلم من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية وتبليط الارصفة بحيي الازدهار والسعادة باعتمادات فاقت 430 الف دينار.واضاف أن المشاريع المنجزة شملت ايضا تنوير المدخل الشرقي لمدينة القلعة وعدد من النقاط السوداء والمفترقات داخل المدينة بكلفة جملية تجاوزت 325 الف دينار، الى جانب بناء مقهى ومحل تجاري لدعم موارد البلدية بكلفة قدرت بـ 183 الف دينار، فضلا عن تهيئة المستودع البلدي باعتمادات بلغت 283 الف دينار، وتهيئة منتزه النخيل بكلفة فاقت 100 الف دينار.هذا وتواصل بلدية القلعة انجاز عدد من المشاريع أهمها إعادة تعشيب ملعب كرة القدم المصغّرة باعتمادات مخصصّة تقدر بـ 90 الف دينار، الى جانب الاعلان على طلب للعروض لبناء عدد من المحلات التجارية بكلفة قدّرت بـ 175 الف دينار.وفي إطار تدعيم وسائل العمل البلدي خاصة في مجال النظافة ورفع الفضلات، اقتنت البلدية جرّارين ومفرغة خنادق باعتمادات ناهزت 135 الف دينار، الى جانب شاحنة ضاغطة بكلفة 70 الف دينار، وسيارة وظيفية بكلفة 46 الف دينار، كما تم تمكين بلدية المكان من جرافة صغيرة وشاحنة في اطار مساعدات الدولة.ويتواصل ببلدية القلعة ايضا إنجاز مشروع احداث منطقة خضراء بحي السعادة باعتمادات تقدر بـ 357 الف دينار، ومن المنتظر الشروع قريبا في تعبيد اكثر من 4 كلم من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية بأحياء الواحة، والزهور الغربي، وابن خلدون باعتمادات تقدر بحوالي 700 الف دينار، الى جانب اتمام دراسة مشروع تهذيب حي التحرير في اطار برامج تهذيب الاحياء الشعبية باعتمادات تفوق مليونين و700 الف دينار.هذا وتشهد بلدية القلعة أيضا إنجاز عدد من المشاريع خارج المخطط التنموي شملت بالاساس تهيئة الملعب البلدي من حيث الانارة وحجرات الملابس والمدارج، بناء قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات، الى جانب تهيئة مركز الرعاية الصحية الاساسية، وتهيئة السوق الاسبوعية.