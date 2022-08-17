القصرين: تقلص صابة التفاح خلال الموسم الفلاحي الحالي ومساع لتجاوز الصعوبات المطروحة في القطاع

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سجلت صابة التفاح في ولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي 2021 - 2022 تقلصا مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي الذي بلغت فيه الصابة 62 الف طن، وكذلك مقارنة بالموسم الفلاحي قبل المنقضي الذي سجل وفرة في الانتاج قدرت ب75 ألف طن، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عمر السعداوي (وات).وأرجع السعداوي تقلص صابة هذا العام إلى الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها الجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي منها قلة التساقطات ونزول "الجليدة" والبرد وارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها بشكل مفاجئ.وبخصوص الاشكاليات المسجلة بقطاع التفاح، الذي تحتل فيه الجهة سنويا المرتبة الأولى وطنيا، بين السعداوي أن القطاع يشكو من بعض الصعوبات التى من أبرزها تهرم غابة التفاح بالجهة (1675 هكتارا متهرمة) وضعف التغطية بالشباك الواقية (حوالي 500 هكتار مغطاة من جملة 9400 هكتار)، نظرا لارتفاع تكلفتها، إلى جانب إشكالية متعلقة بعدم تثمين فواضل الفرز وصعوبة ترويج المنتوجواكد في ذات السياق أن الاشكالية الكبرى المسجلة في القطاع متمثلة في صعوبة تنظيم الفلاحين ضمن هيكل مهني فاعل خاصة في معتمدية سبيبة التي تعتبر أصل إنتاج التفاح بالولاية، وذلك لتفادي الصعوبات المسجلة في خدمات الميكنة والمداواة.ولتجاوز بعض الإشكاليات المطروحة في هذا القطاع، اوضح السعداوي أنه سيتم يوم 24 أوت الجاري في إطار الدورة 42 للمهرجان الدولي للتفاح بسبيبة، عقد اجتماع مع الفلاحين المعنيين بتشبيب غابة التفاح المتهرمة، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للصحة النباتية والإدارة العامة للإنتاج النباتي والمجمع المهني المشترك للغلال، للنظر في كيفية تنفيذ برنامج تشبيب الغابة وإعطاء إشارة إنطلاق برنامج التشبيب لسنتي 2021 و2022، مبينا في ذات الإطار أنه سيتم في البداية العمل مع 48 فلاحا.وأضاف في سياق متصل أنه سيتم إحداث وحدة لخزن وتبريد ثمرة التفاح بطاقة خزن تقدر ب2000 طن وذلك سواء عن طريق هيكل مهني أو في إطار التعاون مع الخواص، فضلا عن إحداث وحدة لصنع خل التفاح ضمن مشروع تثمين المناطق السقوية.يشار الى أن قطاع التفاح يعدّ من أبرز منتوجات ولاية القصرين على المستوى الجهوي والوطني، حيث تبلغ مساحته 9400 هكتار ثلاثة أرباع الاصول بها منتجة وجزء كبير منها تهرم.