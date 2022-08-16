حجز 417 لترا من الزيت النباتي المدعم في باجة بمخزن عشوائي

كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية بباجة، حجز امس الاثنين، 417 لترا من الزيت النباتي المدعم، وسيقع ضخها في السوق.وحسب بلاغ أصدرته الوزارة، الثلاثاء، تمّ العثور على هذه الكميّات بمخزن عشوائي بمنزل صاحب مخبزة مصنّفة وذلك في إطار البرنامج الرقابي للتصدّي للمضاربة والاحتكار في الموّاد الأساسية.وتمّ رفع مخالفة اقتصادية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى الفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 مع منع صاحب المخبزة من التزوّد بمادة الفارينة المدعمة واقتراح غلق المخبزة لمدة شهر، وفق المصدر ذاته.