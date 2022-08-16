حجز 417 لترا من الزيت النباتي المدعم في باجة بمخزن عشوائي


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 11:31قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية بباجة، حجز امس الاثنين، 417 لترا من الزيت النباتي المدعم، وسيقع ضخها في السوق.


وحسب بلاغ أصدرته الوزارة، الثلاثاء، تمّ العثور على هذه الكميّات بمخزن عشوائي بمنزل صاحب مخبزة مصنّفة وذلك في إطار البرنامج الرقابي للتصدّي للمضاربة والاحتكار في الموّاد الأساسية.

وتمّ رفع مخالفة اقتصادية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى الفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 مع منع صاحب المخبزة من التزوّد بمادة الفارينة المدعمة واقتراح غلق المخبزة لمدة شهر، وفق المصدر ذاته.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251424



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 16 أوت 2022 | 18 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:12 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
37°
Babnet38°Babnet% 26:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2845°-2939°-2832°-2733°-26
  • Avoirs en devises
    23876,4

  • (15 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22674 DT        1$ =3,13437 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 aout)   918,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   