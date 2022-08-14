الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2022 في دورته الرابعة عشر


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 19:40قراءة: 1 د, 3 ث
      
تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 12 الى 15 أكتوبر 2022 الدورة الرابعة عشر للصالون الدولي لاإستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2022 تحت شعار" استثمار ذكي من أجل التنمية المستدامة ".
ويمثل هذا الصالون الفضاء المناسب لإبراز التحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي بتونس، وهو موعد كل سنتين يتاح للفلاحين والمجهزين البحريين ورجال الأعمال والمزودين وأصحاب التقنيات والبحث العلمي الفلاحي والمؤسسات الناشئة في الفلاحة، الفرصة للتباحث في الطرق الكفيلة بتطوير أساليب العمل والإنتاج وتنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة في عديد المجالات. كما يوفر هذا الصالون فرصة التعرف على المجالات الحديثة للاستثمار والفرص المتوفرة لترويج المنتجات الفلاحية .

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، من المنتظر أن تتضمن هذه التظاهرة الفلاحية الكبرى، فضاءات لعرض آخر ابتكارات التكنولوجيا ذات العلاقة بالفلاحة ومستجدّات البحث العلمي الفلاحي وافكار المشاريع الجديدة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري والخدمات، وأن توفر فرصة لقاءات شراكة بين مستثمرين ورجال أعمال من تونس ونظرائهم الأجانب قصد بعث مشاريع أو ربط علاقات تجارية أو إبرام عقود إنتاج، فضلا عن تنظيم منتدى دولي حول الاستثمار المسؤول.
وسيتم بالمناسبة برمجة حصص لعروض التقنيات الحديثة وفضاء المبادرة و ورشات عمل، علاوة على تنظيم مناظرة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال في خدمة الفلاحة GREEN TIC


ووفق المصدر ذاته يمكن للراغبين في المشاركة في إحدى مكونات الصالون يمكن الاتصال بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبر البريد الالكتروني prom.agri@apia.com.tn

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