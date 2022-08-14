المنستير: 20 حرفية من مجموع 100 عارضة يشاركن في الصالون الوطني للمرأة


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 14:30قراءة: 1 د, 14 ث
      
افتتح مساء أمس بقصر المعارض بالساحلين بولاية المنستير الصالون الوطني للمرأة في دورته الأولى التي تنظمها المندوبية الجهوية
للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة ويتواصل إلى غاية 16 أوت الجاري بمشاركة قرابة 100 عارضة من عدّة

ولايات بمنتوجات متنوعة ذات جودة عالية والعديد منها مبتكرة في الأثاث والصناعات التقليدية والخدمات

ويعد هذا الصالون حسب ما أفادت به (وات) المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة، هدية للمرأة

التونسية من مختلف مناطق البلاد إذ يستهدف دعم التسويق والتعريف ببرنامج "رائدات كما يشكل فرصة للعارضات لإبراز منتوجهن خاصة أنّ المندوبية
الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وفرت الإقامة للحرفيات من المناطق الداخلية
..



ويتميز هذا الصالون حسب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفي بن تقية بأنّ العارضات فيه لهن مشاريع وابتكار
وتنوع في المنتوج وهناك ابتكارات خاصة في المواد البيولوجية الطبية وشبه الطبيبة والأثاث مشيرا الى أهمية الصالون في إبراز منتوجات المرأة وانفتاحها على
الإدارات الجهوية وهياكل المرافقة وإيجاد أسواق جديدة

من جهته لفت المدير الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي الى أنّ 20 حرفية من ولاية المنستير وولايات أخرى من اللواتي تمتعن بتمويل
من برنامج "رائدة" أو الجمعيات التنموية أو المال المتداول من الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو أندا العالم العربي أو البنك التونسي للتضامن أو مولن
مشاريعهن ذاتيا يشاركن في هذا الصالون

وللإشارة ضم هذا المعرض منتوجات من أكثر من 15 ولاية تميزت جلها بتثمين للمنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية المحلية المرتبطة بالمواد المحلية والمنسوجات على غرار كليم الكاف والمرقوم القفصي وحايك القيروان وتقطير الأعشاب والزهور.


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