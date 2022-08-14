المنستير: 20 حرفية من مجموع 100 عارضة يشاركن في الصالون الوطني للمرأة

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افتتح مساء أمس بقصر المعارض بالساحلين بولاية المنستير الصالون الوطني للمرأة في دورته الأولى التي تنظمها المندوبية الجهويةللأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة ويتواصل إلى غاية 16 أوت الجاري بمشاركة قرابة 100 عارضة من عدّةولايات بمنتوجات متنوعة ذات جودة عالية والعديد منها مبتكرة في الأثاث والصناعات التقليدية والخدماتويعد هذا الصالون حسب ما أفادت به (وات) المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة، هدية للمرأةالتونسية من مختلف مناطق البلاد إذ يستهدف دعم التسويق والتعريف ببرنامج "رائدات كما يشكل فرصة للعارضات لإبراز منتوجهن خاصة أنّ المندوبيةالجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وفرت الإقامة للحرفيات من المناطق الداخليةويتميز هذا الصالون حسب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفي بن تقية بأنّ العارضات فيه لهن مشاريع وابتكاروتنوع في المنتوج وهناك ابتكارات خاصة في المواد البيولوجية الطبية وشبه الطبيبة والأثاث مشيرا الى أهمية الصالون في إبراز منتوجات المرأة وانفتاحها علىالإدارات الجهوية وهياكل المرافقة وإيجاد أسواق جديدةمن جهته لفت المدير الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي الى أنّ 20 حرفية من ولاية المنستير وولايات أخرى من اللواتي تمتعن بتمويلمن برنامج "رائدة" أو الجمعيات التنموية أو المال المتداول من الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو أندا العالم العربي أو البنك التونسي للتضامن أو مولنمشاريعهن ذاتيا يشاركن في هذا الصالونوللإشارة ضم هذا المعرض منتوجات من أكثر من 15 ولاية تميزت جلها بتثمين للمنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية المحلية المرتبطة بالمواد المحلية والمنسوجات على غرار كليم الكاف والمرقوم القفصي وحايك القيروان وتقطير الأعشاب والزهور.