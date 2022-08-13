بطولة سينسيناتياالامريكية: اعفاء أنس جابر من الدور الأول


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 15:59قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعفيت التونسية أنس جابر, المصنفة الخامسة عالميا, من خوض الدور الأول لبطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس (1000 نقطة) خلال القرعة التي جرت اليوم السبت.


ووضعت القرعة أنس جابر في مواجهة الفائزة من لقاء الأمريكية كاترين ماكانلي المصنفة 18 عالميا والبيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش المصنفة 36 عالميا.
وتترأس التونسية القائمة الخامسة للجدول الرئيسي لبطولة سينسيناتي, التي ستكون المحطة الأخيرة لها قبل المشاركة في أمريكا المفتوحة.


وبعد الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة ويمبلدون باحتلال الوصافة, واجهت أنس صعوبات في بطولة سان خوسيه الأمريكية, بالهزيمة في ربع النهائي أمام الروسية فيرونيكا كيديرميتوفا المصنفة 19 عالميا.

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كما خسرت في الدور الثاني لبطولة تورنتو الكندية أمام الصينية كينوان زهانغ, المصنفة 55 عالميا, بعد انسحابها في المجموعة الثانية لأسباب صحية.




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