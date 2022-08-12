المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد يدعو مكونات المجتمع المدني الى تقديم مقترحات مشاريع لخلق فرص تنمية شاملة للشباب التونسي

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دعا المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد النسيج الجمعياتي غير الربحي الى تقديم مقترحات مشاريع لخلق فرص تنمية شاملة للشباب التونسي في اطار مشروع "السياسة الشبابية ومشاركة الشباب ي السياسات العمومية في تونس فاعل/ة".ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني والمالي لمبادرات منظمات المجتمع المدني التونسية التي تعنى بتعزيز مشاركة الشباب في أنشطة المصلحة العامة والحياة المجتمعية على المستوى المحلي ، ولاسيما في مجالي "المواطنة" و "التعليم وتنمية المهارات".ومن النتائج المرجوة للمشاريع المقترحة إدماج الشباب بشكل أفضل في الأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالمصلحة العامة على المستوى المحليوتعزيز مشاركتهم في المبادرات المدنية والحياة السياسية على المستوى المحلي.كما ينتظر أن يتم تشريك الشباب بشكل ناجع في مختلف البرامج التعليمية والثقافية والرياضية للاستفادة من الهياكل والبنى التحتية المتوفرة لهذا الغرض.يذكر أن مشروع "فاعل/ة"هو أحد مكونات برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشباب التونسي "EU4Youth" الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسي الأكثر هشاشة من خلال مقاربة تنموية محلية.وتتولى وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية ومكتبها في تونس: المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مهمة تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم من مملكة هولندا.