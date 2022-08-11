طارق ثابت مدربا لنادي الأولمبي الليبي

أعلن نادي الأولمبي الليبي بشكل رسمي تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت لقيادة فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.
وقال الأولمبي الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "أعيننا على البطولة. المدرب طارق ثابت يقود دفة الفريق خلال الموسم الرياضي 2022-2023".يذكر أنّ طارق ثابت كان قد خاض عدة تجارب تدريبية في ليبيا اذ سبق له أن أشرف على وفاق سبراطة وخليج سرت وأهلي بنغازي ونادي النصر وأهلي طرابس.
وقال الأولمبي الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "أعيننا على البطولة. المدرب طارق ثابت يقود دفة الفريق خلال الموسم الرياضي 2022-2023".يذكر أنّ طارق ثابت كان قد خاض عدة تجارب تدريبية في ليبيا اذ سبق له أن أشرف على وفاق سبراطة وخليج سرت وأهلي بنغازي ونادي النصر وأهلي طرابس.
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