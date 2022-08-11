طارق ثابت مدربا لنادي الأولمبي الليبي

أعلن نادي الأولمبي الليبي بشكل رسمي تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت لقيادة فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.وقال الأولمبي الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "أعيننا على البطولة. المدرب طارق ثابت يقود دفة الفريق خلال الموسم الرياضي 2022-2023".يذكر أنّ طارق ثابت كان قد خاض عدة تجارب تدريبية في ليبيا اذ سبق له أن أشرف على وفاق سبراطة وخليج سرت وأهلي بنغازي ونادي النصر وأهلي طرابس.