طارق ثابت مدربا لنادي الأولمبي الليبي


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 10:21قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن  نادي الأولمبي الليبي بشكل رسمي  تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت لقيادة فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.


وقال الأولمبي الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "أعيننا على البطولة. المدرب طارق ثابت يقود دفة الفريق خلال الموسم الرياضي 2022-2023".يذكر أنّ طارق ثابت كان قد خاض عدة تجارب تدريبية في ليبيا اذ سبق له أن أشرف على وفاق سبراطة وخليج سرت وأهلي بنغازي ونادي النصر وأهلي طرابس.

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