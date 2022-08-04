محكمة روسية تعاقب نجمة كرة السلة الأمريكية جرينر بالسجن 9 سنوات في قضية مخدرات


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 18:10قراءة: 0 د, 21 ث
      
عاقبت محكمة روسية اليوم الخميس نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر بالسجن تسع سنوات في قضية مخدرات بعد إدانتها بحيازة وتهريب المخدرات بعد قيامها بجلب خراطيش محشوة بالقنب إلى روسيا.


وكان الادعاء الروسي قد طلب من المحكمة توقيع عقوبة السجن تسع سنوات ونصف على غرينر التي قالت في دفوعها الختامية إن قيامها بجلب الخراطيش إلى روسيا كان "خطأ بحسن نية".
وقالت المحكمة في حكمها إن جرينر ارتكبت الجريمة "عمدا".

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