كرة السلة: نادي سموحة المصري يتعاقد مع اللاعب التونسي فراس لحياني


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 15:11قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن نادي سموحة المصري التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة فراس لحياني قادما من الاتحاد الرياضي المنستيري.
وأورد النادي المصري على صفحته الرسمية: "سلة سموحة تتعاقد مع نجم منتخب تونس فراس لحياني".

يذكر أنّ فراس لحياني صاحب الـ 31 عاما كان قد ساهم في تتويج فريقه السابق الاتحاد الرياضي المنستيري بلقب كأس الرابطة الإفريقية للأندية لكرة السلة (بال)، في ماي الماضي برواندا.


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