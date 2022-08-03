عرض "التخميرة" للفنّان مراد باشا في نسخة متجددة تناغم معها جمهور مهرجان المنستير الدولي

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امتزجت مساء أمس جمالية عمارة معلم الرباط الأثري الكبير بالمنستير بجمالية مشهد تموج جمهور مهرجان المنستير الدولي ورقصاته المتناغمة مع إيقاعات الطرق الصوفية المتنوعة في عرض "التخميرة" للفنّان مراد باشا التي شنفت أسماع جمهوره وبجمالية الإخراج الركحي "للتخميرة".انطلق العرض بالصلاة على النبي في قصيد مع الفنّان أحمد حمودة ثم الأغنية الأصلية "للتخميرة" التي مطلعها " يا عاشقين الفن تعالوا زورونا وقت التخميرة" ليختتم العرض بأجواء من التراث الموسيقي لمدينة المنستير مع "يا مازري حل البيبان" و"يا اللارا" و"مريومة يا مريومة" وإعادة بطلب ملح من الجمهور لأغنية "يا صاحب الجاه" مع الفنّانة رحمة ذات الصوت الجميل الذي يغني التراث الصوفي مع مراوحة لظهور الحكواتي المسرحي منتصر العميري.وبرمجت هيئة مهرجان المنستير الدولي لأوّل مرّة عرض "التخميرة" سنة 2019 لتعيد برمجته سنة 2022 باعتبار أنّ العرض قيّم فنيا ومتجدد اذ استمتع الجمهور مساء أمس لأوّل مرّة بأغنية "ماجيت الله" وأغنية "واعلامها يا لميمة واعلامها" وتقنية "الشبوك" المستمدة من الطريقة العوامرية وهو وصلة في "التخميرة" عبارة على حوار فني بين "الزكرة" و"البندير" على شكل لوحة فنية استعراضية.وجاء العرض مختلفا عن سنة 2019 بالرغم من أنّ روح "التخميرة" وقع المحافظة عليها وعلى حضور الطرق الصوفية العوامرية والقادرية. وشنفت أصوات العديد من الفنانين مسامع الجمهور كشكري المرابط وأحمد حمودة وفتحي مسعود وناجح الصيادي وغيرها.وكان تفاعل الجمهور مساء أمس بالمنستير كبير مع عرض "التخميرة" الذي جدد فيه الفنّان مراد باشا على مستوى التوزيع الموسيقى بين الآلات الموسيقية التونسية الشعبية وآلات الموسيقية الغربية وكان هناك مزج بين القيتار والبندير، والتوزيع بين الكلمة واللحن. وأدخل صوتا نسائيا قدم من التراث الموسيقي القيرواني وغيره علاوة على اللوحات الايقاعية الراقصة الأخرى. ويظل الإخراج الركحي لعرض "التخميرة" "دائما للمرحوم المسرحي محمّد مجدي عبرود إذ يحرص مراد باشا على التشبث بتوجيهات صديقه في "الدخلة" و"الخرجة" للعرض غير أنّ التغيرات التي أدخلت على النسخة الحالية للعرض من رقصات وتحضيرات إيقاعية فهي تحت إشراف غازي لسود وفق ما أفاد وات الفنّان مراد باشا.وأضاف حضور الفداوي رونقا خاصة في هذا العرض الذي كان له دور الربط بين الوصلات الموسيقية في "التخميرة" وسرد حكايات مقتضبة حول الأولياء الصالحين. وحافظ الفنّان مراد باشا في "التخميرة" في نسختها المتجددة على رؤية الإخراج المسرحي للمرحوم مجدي عبرود التي تقوم على الرقص المسرحي مع الوصلات الموسيقية إلى جانب إضافة الفداوي والصوت النسائي سنة 2022 وهي إضافة نوعية حسب المسرحي منتصر العميري.