هيئة مهرجان الفوّارة بالقصر تُبقي على عرض مسرحية "نموت عليك" للفنّان لمين النهدي

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قرّرت الهيئة المديرة لمهرجان الفوّارة بالقصر من ولاية قفصة الإبقاء على عرض مسرحية "نموت عليك" للفنّان لمين النهدي المُبرمج ليوم 22 أوت الجاري، وذلك على الرّغم من إعلان كاتب ومخرج هذه المسرحية المنصف ذويب، إلغاء العروض المبرمجة لهذه المسرحية خلال الصائفة الحالية.وقال مدير مهرجان الفوّارة سمير بريّك يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هيئة المهرجان لن تُلغي عرض مسرحية "نموت عليك" للثنائي لمين النهدي والمنصف ذويب وأنّ الممثل لمين النهدي "هو ممثّل كبير" وأن جمهور قفصة معروف بحبّه للمسرح، مُعبّرا عن ثقته بأن يكون الإقبال جيّدا على هذه المسرحية.وأضاف سمير بريّك أنّ الإبقاء على هذه المسرحية ضمن برمجة الدّورة 38 لمهرجان الفوّارة، تمّ بالاتفاق بين هيئة المهرجان والثنائي لمين النهدي والمنصف ذويب.وكان مُنتج وكاتب نصّ مسرحية "نموت عليك" المنصف ذويب قد أعلن الأحد الماضي وعقب عرض هذه المسرحية على ركح مهرجان قرطاج، عن إلغاء كافّة عروض هذه المسرحية خلال هذه الصائفة، بسبب ما اعتبره "حملة غير برئية على هذا العمل المسرحي، قد تؤثّر سلبا على إقبال الجمهور عليها و تُسبّب خسائر مالية للمهرجانات التي برمجت عرض المسرحية".وينطلق مهرجان الفوّارة بالقصر يوم 10 أوت الجاري ليتواصل على امتداد أسبوعين، ببرمجة تسع عروض موسيقية ومسرحية وغنائية، من أبرزها عرض موسيقي للفنانة نبيهة كراولي التي ستختتم سهرات هذه التظاهرة الصيفية.وسيفتتح الدورة 38 لهذا المهرجان الفنّان الشعبي الشاب بشير كما سيكون روّاد هذه التظاهرة الصيفية على موعد مع عرض مسرحي موسيقي عنوانه "عالصوّل" للفنّان محمد الجبالي، ومسرحية Emotions للكاتبة صفية حمودي بالإضافة إلى مسرحية "نموت عليك" للمثل لمين النهدي.كما برمجت هيئة المهرجان سهرات موسيقية لفرق موسيقية لفنانين من مدينة القصر وكذلك سهرة لموسيقي الراب.