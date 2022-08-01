المندوب الجهوي للسياحة : المراكز الرياضية بطبرقة عين دراهم قبلة لكبرى الفرق الرياضية المغاربية والخليجية

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تقدم المراكز الرياضية الدولية للتربصات بطبرقة عين دراهم بولاية جندوبة، للفرق الرياضية ، كل الخدمات الضرورية بجودة عالية وتقنية حرفية إلى جانب البنية التحتية واللوجستية الملائمة، مقابل تكاليف أقل من المراكز الرياضية الأوروبية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عين دراهم، عيسى المرواني.ودعا المرواني في تصريح لــ(وات)، الفرق والمنتخبات الرياضية إلى القيام بتربصاتهم التحضيرية بالجهة واستغلال المراكز الرياضية بكل من 'المريج' بعين دراهم وحمام بورقيبة و"السيغال'" بطبرقة، باعتبارها تتوفر على معدات وتجهيزات عصرية بمواصفات دولية تضاهي ماهو موجود في الخارج.وقال إن " طبرقة وعين دراهم وحمام بورقيبة تستقبل خلال هذه الفترة عددا من الفرق الرياضية من تونس والجزائر وليبيا والخليج، للقيام بتربصاتها التحضيرية إستعدادا للموسم الرياضي الجديد 2023/2022، لتستعيد بذلك بريقها في مجال السياحة الرياضية"ولفت المرواني، إلى أن المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة - عين دراهم، تتولى الإحاطة والمتابعة اللصيقة والتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة لضمان حسن سير هذه التحضيرات وإعطاء أهمية بالغة للسياحة الرياضية "كسندا قويا ورافدا مهما في دعم المشهد السياحي بالجهة" ملاحظا أنها "تساهم بقدر كبير في تنويع المنتوج وإثراء العرض السياحي وتطوير المؤشرات ومزيد إشعاع المنطقة والتسويق لصورتها كوجهة رياضية سياحية مميزة".وقد أكد مسؤولو ولاعبو هذه الفرق حسن سير تحضيراتهم بفضل الجودة العالية لمختلف المراكز الرياضية بالجهة خاصة المركز الرياضي الدولي المريج بعين دراهم والمركز الرياضي الدولي حمام بورقيبة والمركز الرياضي الدولي "السيغال"، بالإضافة إلى جودة الخدمات من إقامة واعاشة وكذلك سهر الجهات المعنية على توفير كل ظروف النجاح للتربصات، وفق وزارة السياحة والصناعات التقليدية .