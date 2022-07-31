بطولة لوس كابوس المكسيكية : تاهل عزيز دوقاز الى الدور الاخير من التصفيات التمهيدية


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 09:13قراءة: 0 د, 20 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز الى الدور الاخير من التصفيات التمهيدية التي تسبق دخول الجدول النهائي لبطولة لوس كابوس المكسيكية بفوزه على الارجنتيني ماتياس ديسكوت المصنف 462 عالميا 2-صفر (6-1 و7-6).


وسيلاقي دوقاز المصنف 352 عالميا في الدور الاخير من التصفيات التمهيدية الامريكي نيك شابيل المصنف 504 عالميا وذلك في الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين.
وتقام بطولة لوس كابوس على ملاعب ذات ارضية صلبة.

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