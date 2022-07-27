الغابات التونسية تسجل نشوب 15 حريقا من 19 إلى 26 جويلية 2022 تمت السيطرة على 13 منها

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سجلت الغابات التونسية من 19 إلى 26 جويلية 2022، نشوب 15 حريقا شمل عشر ولايات من الجمهورية، جرت السيطرة على 12 منها خلال 48 ساعة الأخيرة وهي حاليا تحت المراقبة المستمرة بعد عملية التبريد، وفق ما أوضحه بلاغ نشرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء.وأوضح المدير العام لإدارة الغابات بوزارة الفلاحة، محمد بوفروة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أنه تمت السيطرة، أيضا، على حريق نشب بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، ليرتفع عدد الحرائق التي تم اخمادها الى 13، فيما لم تتم السيطرة بعد على حريقين آخرين احدهما في برقو من ولاية سليانة والآخر في جبل الوسلاتية من ولاية القيروان.وقال بوفروة إنّ الإدارة العامة للغابات بصدد تحديد المساحة الجملية للغابات المحترقة مشيرا الى ان المساحة الجملية لحريق جبل بوقرنين تقدر بــ 700 هكتار.وأوضحت وزارة الفلاحة في بلاغها، نقلا عن الادارة العامة للغابات، ان الحرائق شملت ولايات جندوبة (3 حرائق بدار فاطمة وببّوش وعين بومرشان من معتمدية عين دراهم) وبن عروس (حريقان بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل حمام الأنف إلى جبل برج السدريّة) وبنزرت (حريقان بطمرة والرياح من معتمدية سجنان) والقيروان (حريقان بجبل قيتون والعثامنية من معتمدية الوسلاتيّة).كما شهدت ولايات أخرى نشوب عدد من الحرائق وهي زغوان (حريق واحد بجبل منصور من معتمدية الفحص) وسليانة (حريق واحد بجبل البياض من معتمدية برقو) وباجة (حريق واحد بجبل خرقالية من معتمدية نفزة) والقصرين (حريق واحد بغابة الفلاليق من معتمدية تالة) والكاف (حريق واحد بملالة من معتمدية الطويرف) ونابل (حريق واحد بدار شعبان الفهري).ودعت الإدارة العامّة للغابات متساكني المناطق الغابيّة إلى أخذ الحذر والاحتياط توقيا من انتشار النيران والإبلاغ عن أيّ تحركات أو أحداث مشبوهة داخل الغابات على رقم المركز الوطني لحماية الغابات من الحرائق برادس 71297842 وعلى رقم الحماية المدنية 71190100وذكرت الإدارة العامّة للغابات بانها سخرت كل الإمكانيات المتاحة من وسائل إطفاء ويد عاملة من المصالح الجهويّة للغابات والحماية المدنية لمقاومة هذه الحرائق وتعزيزات من المركز الوطني لحماية الغابات من الحرائق برادس والولايات المجاورة لمحاولة السيطرة على النيران والتقليص من أضرارها.وبينت انه تم بذل مجهودات هامّة لتأمين التجمّعات السكانيّة وحمايتهم وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهويّة للتجهيز والإسكان بوضع معدّات ثقيلة لفتح القواطع الناريّة ووحدات جيش الطيران بالتدخّلات الجويّة لإطفاء هذه الحرائق.