سليانة: تقدّم بنسب متفاوتة في إنجاز دد من مشاريع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 19:32 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تشهد مشاريع تزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب في معتمديات برقو وسيدي بورويس والعروسة تقدّما
بنسب متفاوتة.

وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في ولاية سليانة، منصف الهرمي في تصريح اليوم الأحد لــ(وات) أن مشروع تزويد منطقة الدريجة من معتمدية برقو لفائدة ما يقارب 100 عائلة شارف على الانتهاء وهو في مرحلة القبول الوقتي بعد تركيز العدّادات الفردية، لافتا إلى أن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع بلغت مليون و300 ألف دينار.

وأضاف الهرمي أن أشغال مشروع تزويد منطقة الشرفة من معتمدية سيدي بورويس لفائدة أكثر من 60 عائلة انطلقت وقد بلغت قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع 900 ألف دينار.

وأكّد المسؤول الجهوي أنه تمّ الانتهاء من جميع مراحل صفقة مشروع تزويد منطقة "الاكليلة" من معتمدية العروسة بالماء الصالح للشرب وتمّ إعطاء الإذن للمقاول للانطلاق في الأشغال، لافتا إلى أن المشروع سيزوّد أكثر من 150 عائلة بقيمة اعتمادات قدّرت بــ 2 مليون و900 ألف دينار.

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