بنزرت : نشوب حريق بمنطقة "طمرة" من معتمدية سجنان

photo archives

Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 14:36 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي أنه تمّ اليوم تفعيل المخطّط الجهوي لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ،
وذلك عقب نشوب حريق في المنطقة الغابية في "طمرة" من عمادة السحابنةفي معتمدية سجنان .

وأوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) في الجهة أنه تمّ تخصيص مختلف الاليات اللوجستية الواجبة التابعة للحماية المدنية والغابات وبقية الهياكل من اجل التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، رغم صعوبة تضاريس المكان، مضيفا أنّه تمّ تأمين التجمّعات السكنية بمنطقتي "البلاعدية" و"الشلايبية" عبر تخصيص عدد من شاخنات الاطفاء السريع التابعة لمصالح الحماية المدنية والغابات توقّيا من حدوث أيّ طارئ ، ومؤكدا في هذا الشان أن النيران لم تخلّف أيّ أضرار في الممتلكات العامة او الخاصة باستثناء الغطاء الغابي.

واضاف العميد المليتي انه بالتنسيق مع رىيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي والمصالح المركزية المتدخلة ومنها وزارة الدفاع الوطني تمّت الاستعانة بطائرة عمودية للتدخّل خاصة في المواقع الوعرة والتي يصعب الوصول اليها عبر الاليات او الطاقم البشري الميداني لاطفائها .

يشار إلى أن فرق التدخل الميدانية لمصالح الحماية المدنية والغابات وبقية الهياكل ذات العلاقة كانت قد تمكّنت اليوم من إخماد حريق نشب في منطقة "سقمان" من ذات المعتمدية أتى على مساحة من الحصيدة والطوابي، وأيضا السيطرة على حريق في غابة العوايسية، بحسب ذات المصدر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250313



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأحد 24 جويلية 2022 | 25 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:18 03:34
Babnet
33°
 Babnet37° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2738°-2739°-2838°-2837°-27
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   