بنزرت : نشوب حريق بمنطقة "طمرة" من معتمدية سجنان

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي أنه تمّ اليوم تفعيل المخطّط الجهوي لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ،وذلك عقب نشوب حريق في المنطقة الغابية في "طمرة" من عمادة السحابنةفي معتمدية سجنان .وأوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) في الجهة أنه تمّ تخصيص مختلف الاليات اللوجستية الواجبة التابعة للحماية المدنية والغابات وبقية الهياكل من اجل التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، رغم صعوبة تضاريس المكان، مضيفا أنّه تمّ تأمين التجمّعات السكنية بمنطقتي "البلاعدية" و"الشلايبية" عبر تخصيص عدد من شاخنات الاطفاء السريع التابعة لمصالح الحماية المدنية والغابات توقّيا من حدوث أيّ طارئ ، ومؤكدا في هذا الشان أن النيران لم تخلّف أيّ أضرار في الممتلكات العامة او الخاصة باستثناء الغطاء الغابي.واضاف العميد المليتي انه بالتنسيق مع رىيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي والمصالح المركزية المتدخلة ومنها وزارة الدفاع الوطني تمّت الاستعانة بطائرة عمودية للتدخّل خاصة في المواقع الوعرة والتي يصعب الوصول اليها عبر الاليات او الطاقم البشري الميداني لاطفائها .يشار إلى أن فرق التدخل الميدانية لمصالح الحماية المدنية والغابات وبقية الهياكل ذات العلاقة كانت قد تمكّنت اليوم من إخماد حريق نشب في منطقة "سقمان" من ذات المعتمدية أتى على مساحة من الحصيدة والطوابي، وأيضا السيطرة على حريق في غابة العوايسية، بحسب ذات المصدر.