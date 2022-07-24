مدينة العلوم: فلكيا.. هذا تاريخ رأس السنة الهجرية

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ذكرت مدينة العلوم ، الأحد، بخصوص الحسابات الفلكية لشهر محرم لسنة 1444/2022، في تونس وخارجها، أن رؤية هلال الأول من شهر محرّم 1444، بعد غروب شمس الخميس 28 جويلية 2022، ستكون " مستحيلة".وافادت مدينة العلوم أن الشمس ستغرب في تونس يوم الخميس 28جويلية 2022، على الساعة 19 و31 دقيقة ويغرب القمر على الساعة 19 و49 دقيقة، أي 19 دقيقة بعد غروب الشمس. كما يقدر ارتفاع القمر بحوالي 3 درجات فوق الأفق وببعد قوسي بالنسبة للشمس حوالي 04 درجات و52 ثانية فيما يكون عمر القمر في تونس العاصمة عند الغروب 36 دقيقة وبالتالي تكون "رؤية الهلال مستحيلة".ورجّحت مدينة العلوم أن يكون يوم الجمعة 29 جويلية 2022 متمما لشهر ذو الحجة 1443 وأن يكون يوم السبت 30 جويلية 2022 مفتتح شهر محرم من السنة الهجرية الجديدة 1444.وشدّدت مدينة العلوم في ذات البلاغ أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.وفسر المصدر ذاته، بان البلدان التي اعتمدت بداية شهر ذو الحجة يوم 30 جوان 2022، فإن يوم تحرّي هلال شهر محرم الموافق لـ29 ذو الحجة 1443 سيكون الخميس 28 جويلية 2022، وعليه وحسب هذه المعطيات فإن رؤية هلال محرم 1444 تكون مستحيلة بالعين المجردة من اغلب دول العالم و ممكنة فقط بالاعتماد على التلسكوبات من شمالالمحيط الهادي و بالتالي بالنسبة لهذه البلدان من المرجح أن يكون يوم الجمعة 29 جويلية 2022 متمما لشهر ذو الحجة 1443 و يكون يوم السبت 30 جويلية 2022 فاتحالشهر محرم 1444.واضاف انه بالنسبة للبلدان التي اعتمدت بداية شهر ذو الحجة يوم 01 جويلية 2022 فإن يوم تحري هلال شهر محرم الموافق ل29 ذو الحجة 1443 سيكون يوم الجمعة 29 جويلية 2022، وعليه وحسب هذه المعطيات فإن رؤية هلال محرم 1444 تكون ممكنة بالعين المجردة من اغلب دول القارة الأمريكية و القارة الإفريقية وممكنة فقط بالاعتماد على التلسكوبات من شمال القارة الأوروبية وكامل القارة الآسيوية مرجحا بالتالي أن يكون يوم السبت 30 جويلية 2022 فاتحا لشهر محرم 1444.