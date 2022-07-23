البطولة العربية للسباحة (اليوم الثالث) - تونس تحرز ثلاث ميداليات برونزية

..





احرزت عناصر المنتخب التونسي للسباحة مساء الجمعة ثلاث ميداليات برونزية في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية المقامة بمدينة وهران الجزائرية بمشاركة 11 بلدا.وجاءت الميداليات في سباقي 1500 متر سباحة حرة في الرجال والسيدات الاولى بواسطة مرام السويسي بتوقيت قدره 18دق و04ث و01 جزء بالمائة والثانية عن طريق محمد خليل بن عجمية في زمن 15دق و55ث و97 جزء بالمائة في حين عادت الميدالية الثالثة لمنتخب التتابع المختلط في مسافة 100 متر بعدما قطع المسافة في 4دق و08ث و65 جزء بالمائة.ورفعت تونس رصيدها الى 7 ميداليات (1 ذهبية و3 فضية و3 برونزية) في المركز الثالث في الترتيب العام لجدول توزيع الميداليات بعيدة جدا عن مصر المتصدرة ب39 ميدالية (17 ذهبية و12 فضية و10 برونزية) والجزائر صاحبة المركز الثاني ب33 ميدالية (10 ذهبية و12 فضية و11 برونزية).1- نادين كريم (مصر) 17دق و53ث و662- لميس السكري (مصر) 17دق و53ث و723- مرام السويسي (تونس) 18دق و04ث و011- مروان الكماش (مصر) 15دق و33ث و702- محمد مصالحي (مصر) 15دق و46ث و363- محمد خليل بن عجمية (تونس) 15دق و55ث و971-مصر 3دق و56ث و082 - الجزائر 3دق و57ث و723-تونس 4دق و08ث و651-مصر 17 12 10 392-الجزائر 10 12 11 333-تونس 1 3 3 74-الكويت 1 2 0 35-الأردن 1 1 3 5