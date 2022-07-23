البطولة العربية للسباحة (اليوم الثالث) - تونس تحرز ثلاث ميداليات برونزية

احرزت عناصر المنتخب التونسي للسباحة مساء الجمعة ثلاث ميداليات برونزية في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية المقامة بمدينة وهران الجزائرية بمشاركة 11 بلدا.
وجاءت الميداليات في سباقي 1500 متر سباحة حرة في الرجال والسيدات الاولى بواسطة مرام السويسي بتوقيت قدره 18دق و04ث و01 جزء بالمائة والثانية عن طريق محمد خليل بن عجمية في زمن 15دق و55ث و97 جزء بالمائة في حين عادت الميدالية الثالثة لمنتخب التتابع المختلط في مسافة 100 متر بعدما قطع المسافة في 4دق و08ث و65 جزء بالمائة.
ورفعت تونس رصيدها الى 7 ميداليات (1 ذهبية و3 فضية و3 برونزية) في المركز الثالث في الترتيب العام لجدول توزيع الميداليات بعيدة جدا عن مصر المتصدرة ب39 ميدالية (17 ذهبية و12 فضية و10 برونزية) والجزائر صاحبة المركز الثاني ب33 ميدالية (10 ذهبية و12 فضية و11 برونزية).
النتائج :
..
1500م حرة (سيدات)
1- نادين كريم (مصر) 17دق و53ث و66
2- لميس السكري (مصر) 17دق و53ث و72
3- مرام السويسي (تونس) 18دق و04ث و01
1500م سباحة حرة (رجال)
1- مروان الكماش (مصر) 15دق و33ث و70
2- محمد مصالحي (مصر) 15دق و46ث و36
3- محمد خليل بن عجمية (تونس) 15دق و55ث و97
تتابع متنوع 100م مختلط
1-مصر 3دق و56ث و08
2 - الجزائر 3دق و57ث و72
3-تونس 4دق و08ث و65
جدول توزيع المدياليات
البلد ذهب فضة برونز مجموع
1-مصر 17 12 10 39
2-الجزائر 10 12 11 33
3-تونس 1 3 3 7
4-الكويت 1 2 0 3
5-الأردن 1 1 3 5
وجاءت الميداليات في سباقي 1500 متر سباحة حرة في الرجال والسيدات الاولى بواسطة مرام السويسي بتوقيت قدره 18دق و04ث و01 جزء بالمائة والثانية عن طريق محمد خليل بن عجمية في زمن 15دق و55ث و97 جزء بالمائة في حين عادت الميدالية الثالثة لمنتخب التتابع المختلط في مسافة 100 متر بعدما قطع المسافة في 4دق و08ث و65 جزء بالمائة.
ورفعت تونس رصيدها الى 7 ميداليات (1 ذهبية و3 فضية و3 برونزية) في المركز الثالث في الترتيب العام لجدول توزيع الميداليات بعيدة جدا عن مصر المتصدرة ب39 ميدالية (17 ذهبية و12 فضية و10 برونزية) والجزائر صاحبة المركز الثاني ب33 ميدالية (10 ذهبية و12 فضية و11 برونزية).
النتائج :
1500م حرة (سيدات)
1- نادين كريم (مصر) 17دق و53ث و66
2- لميس السكري (مصر) 17دق و53ث و72
3- مرام السويسي (تونس) 18دق و04ث و01
1500م سباحة حرة (رجال)
1- مروان الكماش (مصر) 15دق و33ث و70
2- محمد مصالحي (مصر) 15دق و46ث و36
3- محمد خليل بن عجمية (تونس) 15دق و55ث و97
تتابع متنوع 100م مختلط
1-مصر 3دق و56ث و08
2 - الجزائر 3دق و57ث و72
3-تونس 4دق و08ث و65
جدول توزيع المدياليات
البلد ذهب فضة برونز مجموع
1-مصر 17 12 10 39
2-الجزائر 10 12 11 33
3-تونس 1 3 3 7
4-الكويت 1 2 0 3
5-الأردن 1 1 3 5
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 250249