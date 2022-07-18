تونس تفشل في استضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية: الخارجية توضّح

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تبعا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص عدم تمكّن تونس من استضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية، اصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانا توضيحيا، أكدت فيه تحصل الترشح التونسي على المرتبة الثالثة بعد كل من رواندا والجزائر بفوارق بسيطة بين الدول الثلاثة.واضافت الوزارة ان لجنة فنية تولت زيارة كافة البلدان المترشّحة وأسندت أعدادا لمختلف الملفات على أن ينال البلد الذي تحصّل على المرتبة الأولى شرف احتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.وقد تم الإعلان عن نتائج التقييم خلال اجتماع الدول الأطراف في الإتفاقية المنشأة للوكالة الإفريقية للأدوية الذي انعقد بأديس أبابا، وحضره عن الجانب التونسي، وزير الصحة.وقد تم اعتماد نفس الترتيب بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انتظم بزامبيا يوم 15 جويلية 2022.وهي مرتبة تعكس المجهودات التي بذلتها بلادنا في الغرض والمنافسة القوية التي طبعت الترشحات لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.ودعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الى عدم الانسياق وراء ما اسمته "المعلومات المغلوطة التي هدفها النيل من صورة تونس، ودعوتهم للتواصل مع مصالح الوزارة للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة والموثوقة من مصدرها وعدم الانجرار وراء كل من يحاول النيل من عمل وزارتنا وسفاراتنا ودبلوماسيتنا التي ستبقى حصنا منيعا ضد أية محاولات للإرباك والمغالطة، دفاعا عن المصلحة العليا لتونس وإعلاء لرايتها بين الدول"، حسب نص البيان.واشارت الوزارة الى ان تونس استقبلت خلال الفترة من 9 إلى 14 أفريل 2022 وفدا عن اللجنة الفنية المذكورة، حيث تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، خاصة منها وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، التعريف بالامتيازات والتسهيلات التي توفرها تونس لاحتضان مقر الوكالة.كما اكدت ان الدبلوماسية التونسية أولت ترشح بلادنا أولوية قصوى في مختلف تحركاتها لدى الدول الإفريقية الشقيقة. ومثل حشد الدعم لهذا الترشح بندا قارا في اتصالات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومحادثاته مع نظرائه الأفارقة ومع مختلف الشخصيات الإفريقية وخلال مشاركاته أيضا في أهم المواعيد على غرار اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وخلال القمتين الاستثنائيتين لهذه المنظمة (مالابو 25 - 28 ماي 2022).وذكرت الوزارة بان تونس قد سبق وأن رشحت من بين 6 دول إفريقية من قبل منظمة الصحة العالمية للحصول على تكنولوجيا ARN Messager لتصنيع اللقاحات والأدوية وتطوير الصناعات الصيدلانية وهو اعتراف دولي بمكانة بلادنا في هذا المجال الحيوي.كما ستحتضن تونس مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة AIMEC حيث وقع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على اتفاقية احتضان المقر مع موسى فقي، رئيس المفوضية الإفريقية بمناسبة انعقاد الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 14 و 15 جويلية الجاري.واضاف البيان ان تونس إحدى الدول الإفريقية 18 المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية. وقد قدّمت ترشّحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية إلى جانب 7 دول إفريقية أخرى.