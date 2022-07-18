سليانة: تزويد الولاية ب254 طنا من مادة السكر منذ بداية شهر جويلية

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تم خلال الفترة الأولى من شهر جويلية الجاري، تزويد ولاية سليانة ب 254 طنا من مادة السكر، علما وأن الاستهلاك الشهري للجهة لا يفوق عادة 320 طنا، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي ل"وات".وأكد اليزيدي أن التزويد بمادة السكر يتم بصفة عادية وان التنسيق متواصل مع فرع الديوان التونسي للتجارة بسليانة لضمان حسن التزود بهذه المادة، واشار الى ان الكميات التي وصلت الجهة تفي بالحاجة وهي موجهة بنسبة 100 بالمائة للاستهلاك العائلي.وذكر أن المصالح الجهوية للتجارة بصدد المتابعة اليومية لشفافية المعاملات مع تجار الجملة وتجار التفصيل قصد ضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها إضافة إلى رفع المخالفات المستوجبة في الغرض في حال معاينة اخلالات في توجيه هذه المادةولفت الى أن مصالح المراقبة الاقتصادية رفعت خلال النصف الأول من شهر جويلية الجاري 113 مخالفة اقتصادية اثر اجراء 1236 عملية تفقد أمنها 42 فريقا مشتركا، وتم حجز 50 كيلوغراما من مادة السكر واتخاذ الاجراءات القانونية بسبب الاخلال في عرضها على المواطنين.وأشار اليزيدي بالمناسبة الى أن مصالح التجارة اهتمت في بداية شهر جويلية بعيد الاضحى ومتابعة حسن تزويد الجهة بمادة الزيت (تزويد الجهة ب107 ألاف و568 لترا منذ بداية شهر جويلية) وحسن التزويد بمادة الفرينة المدعمة للمخابز ودعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التخفيضات الاستثنائية بالمواد الغذائية ومواد التنظيف والصحة الجسدية والمياه والزيوت النباتية.