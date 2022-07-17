الإثيوبي تولا يفوز بذهبية ماراثون بطولة العالم


Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 19:22قراءة: 0 د, 31 ث
      
فاز الإثيوبي تاميرات تولا بذهبية ماراثون الرجال في بطولة العالم لألعاب القوى بعد سيطرته التامة اليوم الأحد، حيث انفرد بالصدارة لمسافة طويلة، ليسجل رقما قياسيا في البطولة بإنهاء المسافة في ساعتين وخمس دقائق و37 ثانية.


واستغل تولا الأجواء الباردة بحلول الساعة 0615 بالتوقيت المحلي، ونجح صاحب فضية بطولة العالم 2017 في الابتعاد عن باقي المتسابقين، وتقدم بفارق 46 ثانية على أقرب منافسيه بعد مرور 39 كيلومترا، وواصل الضغط ليخرج بجدارة بالانتصار.

وجاء خلف تولا بفارق دقيقة واحدة مواطنه الإثيوبي موسينيت جيريميو، الذي فاز بالفضية الثانية على التوالي، بينما جاء البلجيكي المولود في الصومال بشير عبدي ثالثا لينال البرونزية ويعادل ما فعله في أولمبياد طوكيو.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249910



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 17 جويلية 2022 | 18 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:32 05:13 03:26
Babnet
29°
Babnet35°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2537°-2538°-2639°-2636°-27
  • Avoirs en devises
    23930,8

  • (15 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21031 DT        1$ =3,18744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juil)   1153,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   