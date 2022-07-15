مكالمة هاتفية بين سعيد وتبون اثر فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر

جرت، مساء يوم الجمعة، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عودة العبور العادي للأشخاص عبر الحدود البرية بين البلدين إثر القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الدولة إلى الجزائر.وكانت هذه المكالمة فرصة جديدة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وعلى العزم المشترك على مزيد تطويرها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.