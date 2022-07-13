المنتخب التونسي للكرة الطائرة يستعد لكاس التحدي وبطولة العالم 2022

ينطلق بعد غد الجمعة تربص المنتخب الوطني للأكابر للكرة الطائرة ويتواصل إلى غاية 24 من نفس الشهر بقاعة بوهيمة (رادس) وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كاس التحدي للكرة الطائرة التي تحتضنها العاصمة الكورية سيول بداية من 28 جويلية الجاري.ويتحول وفد المنتخب التونسي للمشاركة في هذه البطولة التي تعرف مشاركة 8 منتخبات ممثلين للقارات والمجموعة ضمت كلًا من كوريا (البلد المنظم) و قطرو تركيا و كوبا و الشيلي و استراليا و التشيك و تونس(عن القارة الافريقية) و سيحصل الفائز في المسابقة على ترقية للعب في دوري الأمم للكرة الطائرة 2023 .ووجه الاطار الفني للمنتخب التونسي للكرة الطائرة بقيادة الايطالي انطونيو جاكوب الدعوة ل14 لاعبا للمشاركة في الرحلة المرتقبة و هم : خالد بن سليمان ورامي بنور وصدام الهميسي وعمر العقربي وسليم مباركي واحمد القاضي والياس القارمصلي و محمد علي بن عثمان وايمن بوقرة وحمزة نقة وياسين عبدالهادي وعلي بنقي ومهدي بن طاهر وايمن الرديسي .