وزارة التكوين المهني والتشغيل تحذر من التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني

دعت وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلم من الوزارة.وحذرت في بيان لها طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج من التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج "التي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة وتحمل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة وأن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية".وتأتي هذه الدعوة في اطار تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج وتنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، بحسب وزارة التكوين المهني والتشغيل.ونشرت الوزارة قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها على الرابط الالكتروني التالي: https://www.emploi.gov.tn/sites/default/files/inline-files/liste_bureau_ar_29.pdf