الأوركستر السمفوني التونسي ينثر المرح والحب والسلام في افتتاح الدورة 35 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 14:52قراءة: 2 د, 1 ث
      
تلألأت أرجاء المسرح الروماني بالجم بأضواء الشموع وتزينت حيطانه بالإنارة واكتسى أبهى حلله ليستقبل جمهور الموسيقى الكلاسيكية الذي توافد بأعداد محترمة، الليلة الماضية، لمواكبة سهرة افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية التي تتواصل إلى يوم 13 أوت المقبل وتنتظم تحت شعار "العودة إلى الجم".


وتولت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي الإشراف على حفل الافتتاح الذي أمنه الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو مراد الفريني وبمشاركة أصوات أوبرا تونس. ودام العرض 90 دقيقة قدم خلال الأوركستر السمفوني التونسي مقطوعات موسيقية تنثر المرح والبهجة وتدعو للحب والسلام.

واستهلت الجوقة الموسيقية عرضها بمختارات من أشهر ما لحّن وعزَف "موزارت"، فشنفت آذان الحاضرين بروائع "الناي السحري" و"السمفونية رقم 40". كما أدت للفرنسي "غابريال فوري" مقطوعة "بافاني" التي عزفها على آلة البيانو الفنان الموسيقي مهدي الطرابلسي.


وتناوب الثلاثي هيثم القديري ونسرين مهبولي وبهاء بن فضل على الصعود إلى الركح للغناء الأوبيرالي تحت تشجيع الجمهور. وقد أدى القديري "E lucevan le stelle" للإيطالي "جياكومو بوتشيني". وغنت نسرين مهبولي "Mein Herr Marquis" للملحن النمساوي "وهان شتراوس الابن". واستمع الجمهور إلى "Aimer à perdre la raison" للفرنسي "جون فيرات" بصوت بهاء بن فضل.
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وتحدثت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي في تصريح لوسائل الإعلام عن عودة المهرجانات إلى سالف نشاطها بعد ركود استمر لعامين بسبب جائحة كورونا. وأكدت على أن الوزارة تعمل على أن تكون التظاهرات الصيفية عنصرا مساهما في التنمية المستدامة ومحركا للاقتصاد الوطني.

وجدير بالتذكير أن الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية تتضمن تسعة عروض موسيقية من ضمنها 4 عروض تونسية وعرضان من النمسا وعرضان من إيطاليا وعرض آخر مشترك بين تونس وألمانيا.

ويلتقي جمهور الموسيقى الكلاسيكية يوم 16 جويلية بعازف الفلوت الإيطالي "آندريا غريمينالي" في حفل سيتم خلاله تكريم الفنان الموسيقي الإيطالي "انيو موريكوني" (10 نوفمبر 1928 - 6 جويلية 2020)، وسيكون "آندريا غريمينالي" مرفوقا خلال هذا الحفل بمجموعة "Octa jazz quartet"، إذ سيقدّم لجمهوره أشهر أعمال الموسيقى التصويرية التي ألفها "موريكوني".

ويكون الموعد يوم 23 جويلية مع الأوركستر السمفوني "les solistes" من تونس. وتحيي أوركسترا أكاديمية مسرح أوبرا تونس سهرة يوم 28 جويلية، ثم يلتقي الجمهور بالفنان حسان الدوس يوم 30 جويلية.

وتتواصل عروض هذه الدورة مع المجموعة الموسيقية النمساوية "شايك ستيو" يوم 4 أوت، ثم يليها يوم 6 أوت عرض أوركستر بال أوبرا فيينا الذي يسجّل حضوره في هذا المهرجان منذ سنة 1998.

ويتجدّد الموعد مع الأوبرا الإيطالية يوم 10 أوت. وتُختتم هذه الدورة يوم 13 أوت الموافق للاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية، وستحيي سهرة الاختتام مجموعة انغام الموسيقية بقيادة رحاب الصغير، إلى جانب مجموعة "رفلكتور" الألمانية بالتعاون مع جمعية تونس 88.

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