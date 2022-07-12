الدورة 46 لمهرجان دڨة الدولي من 5 إلى 13 أوت 2022 : عروض موسيقية ومسرحية متميزة (مختار بالعاتق)

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بعد توقف بسبب تداعيات جائحة كورونا، يعود مهرجان دقة الدولي هذه الصائفة ليستضيف جمهوره من جديد مع دورته السادسة والأربعين التي ستقام من 5 إلى 13 أوت 2022 .وفي انتظار كشف الهيئة المديرة للمهرجان عن أدق تفاصيل هذه الدورة التي ستجمع بين العروض الفنية المتنوعة التي تراوح بين المسرح والموسيقى الطربية والشبابية وغيرها من الأنماط الموسيقية، أفاد مدير المهرجان مختار بالعاتق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" أن سهرة الافتتاح ستؤمنها الفنانة لبنى نعمان أما الاختتام فسيكون بسهرة تحييها الفنانة غالية بن علي ومجموعة لاباس.ويلاقي الفنان الكبير لطفي بوشناق مجددا جمهور مهرجان دقة هذا العام، كما يكتشف الجمهور عذوبة صوت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة التي ستكون على ركح دقة الأثري يوم 7 أوت رفقة مجموعة موسيقية بقيادة المايسترو محمد الأسود .ويتابع رواد هذه الدورة أيضا عرضا موسيقيا شبابيا يؤمنه كل من نوردو وجنجون، علاوة على مسرحية "الهربة" لعزيز الجبالي ومسرحية "حنبعل" لعماد الوسلاتي وهي من إنتاج مشترك بين مهرجان دقة الدولي وشركة دروب للإنتاج.وأفاد مدير الدورة لـ"وات" أنها المرة الأولى التي يقوم فيها المهرجان بهذه البادرة المتمثلة في إنتاج (مشترك) لعمل مسرحي، يشارك فيه ممثلون محترفون وكذلك بمساهمة ممثلين من مدينة تبرسق مسقط رأس الفنان عماد الوسلاتي.وأضاف أن مدينة تبرسق ستشهد قبل أيام من انطلاق الدورة تظاهرات ثقافية أخرى تنشيطية للمدينة إيذانا بقرب انطلاق الدورة 46 لمهرجان دقة الدولي، من ذلك عرض "الهطايا" للمركز الثقافي الجبلي بسمامة بإشراف الفنان والناشط الثقافي عدنان الهلالي يوم 4 أوت، كما سيتولى الفنان التشكيلي عباس بوخبزة إنجاز جداريات بإحدى المدارس الابتدائية بتبرسق. ومن المنتظر أن تكون الفترات التدريبية للفرق الموسيقية والفنانين المشاركين في الدورة، مناسبة لإضفاء حركية تنشيطية على المدينة وملاقاة سكّانها، والمساهمة في الدورة الاقتصادية بها.وأفاد مختار بالعاتق أن هذه البرمجة ستتعزز بعدد من العروض الأخرى التي سيقع الإعلان عنها لاحقا، مضيفا، بالمناسبة، أن الاتصالات جارية حاليا مع عدد من وكالات الأسفار للتنسيق بخصوص تنظيم رحلات سياحية وفنية للمنطقة، لمتابعة عروض الدورة والقيام بمسالك سياحية لاكتشاف جمالية الموقع الأثري لدقة ولمدينة تبرسق عموما الضاربة في عمق التاريخ.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن البرنامج التفصيلي لهذه الدورة موفى شهر جويلية الحالي خلال ندوة ستلتئم بتونس العاصمة.