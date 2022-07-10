تونس تنظم البطولة الافريقية للأمم للاواسط للكرة الطائرة في اوت المقبل


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 19:14قراءة: 0 د, 20 ث
      
كلف الإتحاد الافريقي للكرة الطائرة تونس بتنظيم النسخة 20 للبطولة الافريقية للأمم للاواسط (دون 21 سنة) من 13 الى 23 اوت 2022 .وهي بطولة تاهيلية لبطولة العالم 2023 .
وحدد الاتحاد الافريقي موعد 7 اوت كاخر اجل لتاكيد مشاركة المنتخبات .

وتعود أخر مشاركة للمنتخب التونسي للاواسط في البطولة الافريقية لسنة 2018 بنيجيريا حين فاز باللقب. وتغيبت تونس عن النسخة الاخيرة للبطولة التي نظمتها مصر (2021)

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