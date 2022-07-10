تونس تنظم البطولة الافريقية للأمم للاواسط للكرة الطائرة في اوت المقبل

كلف الإتحاد الافريقي للكرة الطائرة تونس بتنظيم النسخة 20 للبطولة الافريقية للأمم للاواسط (دون 21 سنة) من 13 الى 23 اوت 2022 .وهي بطولة تاهيلية لبطولة العالم 2023 .وحدد الاتحاد الافريقي موعد 7 اوت كاخر اجل لتاكيد مشاركة المنتخبات .وتعود أخر مشاركة للمنتخب التونسي للاواسط في البطولة الافريقية لسنة 2018 بنيجيريا حين فاز باللقب. وتغيبت تونس عن النسخة الاخيرة للبطولة التي نظمتها مصر (2021)