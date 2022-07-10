بنزرت: إنقاذ 3 أشخاص ووفاة 3 آخرين غرقا في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت ولاية بنزرت الأحد في ثاني أيام عيد الأضحى 3 حالات وفاة غرقا بشاطئي دار الجنة في معتمدية بنزرت الجنوبية والحماري في رفراف من معتمدية راس الجبل ، وإنقاذ 3 أشخاص من الغرق في منطقة الجوابي بكاب زبيب وشاطئ الحماري ، بحسب ما افاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت .واوضح المصدر ذاته ان حالات الإنقاذ والوفاة غرقا كانت في شواطئ ومناطق غير محروسة ، ففي شاطئ دار الجنة سجّلت اليوم وفاة شقيقتين غرقا بالمكان تبلغان من العمر 14و18سنة واصيلتا معتمدية ماطر كانتا قدمتا الى منطقة سيدي سالم في غزالة لزيارة العائلة بمناسبة عيد الاضحى ، قبل أن تذهبا مع احد اقاربهن لشاطئ دار الجنة حيث غرقتا ، وذلك بسبب شدّة الرياح وعلوّ اأمواج الى جانب القوة الكبيرة للتيارات المائية ، رغم محاولة شابين تواجدا بالمكان إنقاذهما.بينما في شاطئ الحماري برفراف سجّلت وفاة شاب يبلغ من العمر 21 سنة واصيل منطقة سيدي حسين الجيارة ( ولاية تونس) كان قدم للاستجمام بالمكان قبل أن تجرفه التيارات المائية القوية ويتوفّى على عين المكان وقد تمّ نقل جثمانه لمستشفى راس الجبل .واضاف المدير الجهوي للحماية المدنية ان مصالحه تولّت اليوم التدخّل بنجاعة لإنقاذ شاب من الموت غرقا غلق بمنطقة الجوابي في شاطئ كاب زبيب حيث تم تسخير فريق الغوص وانقاذ الشاب، بينما تولى عدد من المصطافين تواجدوا اليوم بشاطئ الحماري معاضدة أعمال فرق الانقاذ والحماية المدنية بالمنطقة وإنقاذ شابين من الغرق بالمكان ،وتم نقلهما على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية وسيارة خاصة إلى مستشفى حسان بلخوجة في راس الجبل لتلقي الإسعافات اللازمة وحالتهما مستقرّة ولا خطر عليهما .وجدّد العميد كمال المليتي دعوة المصطافين فرادى وعائلات إلى تجنّب السباحة في المناطق غير المحروسة من قبل فرق الانقاذ والحماية المدنية وايضا التقيد بتوصيات مصالح الحماية المدنية ونشرات المعهد الوطني للرصد الجوي وعدم السباحة خلال الايام التي يكون فيها البحر مضطربا او شديد الاضطراب.