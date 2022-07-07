كريم الهلالي: "مشاركة المنتتخب التونسي في دورة وهران" سلبية " ونسعى لتشريف كرة اليد في بطولة افريقيا بمصر "


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 12:22قراءة: 1 د, 25 ث
      
قال كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد ان مشاركة المنتخب التونسي لكرة اليد في دورة الالعاب المتوسطية بوهران كانت سلبية وغير مرضية وان المنتخب يشكو نواقص على مستوى التاطير في السنوات الاخيرة مشيرا الى وجود مشاكل في علاقة بانضباط بعض اللاعبين.
ويذكر ان المكتب الجامعي لكرة اليد قرر في اجتماعه يوم امس الاستبعاد النهائي للاعبين مروان شويرف وأسامة حسني مع إحالة اللاعب أنور بن عبد الله على مجلس التأديب.

ومنذ سنة ونصف تقريبا عندما كان المنتخب الوطني للأكابر يجري تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم مصر 2021 شهدت قائمة المنتخب الوطني في جانفي 2021 ايضا استبعاد مروان شويرف واسامة حسني من المنتخب لاسباب تأديبية وذلك قبل ان تتم اعادة دعوتهما للمنتخب.

وقال الهلالي صباح اليوم في تصريح لوكالة (وات) ان حمل زي المنتخب الوطني مسؤولية يتوجب على كل لاعب ان يعي جسامتها.

واكد على ان المنتخب التونسي سيسافر الى القاهرة يوم 10 جويلية الجاري بحثا عن مشاركة مشرفة في البطولة الافريقية دون ان يحدد هدفا محددا في رهان يبدو صعبا للمنتحب الوطني في استعادة لقبه القاري الذي خسره في الدورة الماضية بقاعة رادس .
وينتظر ان يجد المنتخب التونسي منافسة شديدة خاصة امام منتخب مصري مستضيف البطولة وحامل اللقب ووصيف دورة كرة اليد في الدورة المتوسطية التي اختتمت امس بوهران وخسر النهائي بفارق هدف وحيد امام منتخب اسبانيا 27-28.
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وكان المنتخب التونسي تحصل على المركز الخامس في الدورة المتوسطية بوهران بعد فوزه على منتخب الجزائر في مباراة ترتيبية بعد تمديد الوقت 34-32

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في الفترة بين 9 و19 جويلية الجاري . وكان المنتخب المصري توج بلقب النسخة الماضية عام 2020، بعد فوزه على نظيره التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.
ويشارك المنتخب التونسي في البطولة الافريقية ضمن المجموعة الثالثة من الدور الاول الى جانب نيجيريا والراس الاخضر .

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